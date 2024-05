Precisando de grana? Novo programa do Governo garante até R$ 9,2 MIL

O governo está oferecendo um auxílio financeiro significativo para estudantes do ensino médio da rede pública.

Com um total de R$ 9.200 disponíveis ao longo de três anos, o programa, chamado Pé-de-Meia, já beneficia mais de 2 milhões de pessoas em todo o país.

Aprenda sobre o benefício de R$ 9.200 do governo para estudantes do ensino médio. Mais de 2 milhões de pessoas têm direito. Confira as regras agora!

Quem pode receber?

Inicialmente voltado para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que também eram beneficiários do Bolsa Família, o Pé-de-Meia foi recentemente expandido.

Agora, todos os estudantes do ensino médio cadastrados no CadÚnico têm direito ao benefício, aumentando o número de beneficiados para cerca de 3,7 milhões de pessoas.

Calendário de pagamentos do programa Pé-de-Meia

Os pagamentos são organizados de acordo com a data de nascimento do estudante. Confira as próximas datas previstas:

Janeiro ou fevereiro: 27 de maio

Março ou abril: 28 de maio

Maio ou junho: 29 de maio

Julho ou agosto: 30 de maio

Setembro ou outubro: 03 de junho

Novembro ou dezembro: 04 de junho

É crucial que os beneficiários fiquem atentos às datas para garantir o aproveitamento máximo do benefício, que pode chegar a R$ 9.200 ao longo dos anos.

Verificação de elegibilidade

Para verificar se você tem direito ao Pé-de-Meia, basta acessar o portal do governo dedicado ao programa e inserir seu CPF. Lá, você encontrará informações detalhadas sobre o processo e poderá consultar sua situação.

Além do valor mensal, os estudantes do terceiro ano do ensino médio que participam do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) recebem um adicional de R$ 200, incentivando ainda mais a continuidade dos estudos.

Não perca essa oportunidade de garantir apoio financeiro para a sua educação!

