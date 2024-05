Alteração nas datas de recebimento do FGTS afeta trabalhadores — veja os detalhes

O Governo promulgou alterações significativas nas datas de recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), impactando diretamente os trabalhadores brasileiros.

Com a sanção da Lei 14.438, em agosto de 2022, uma das mudanças mais comentadas é a liberdade concedida aos empregadores na escolha das datas de depósito.

O que mudou no cronograma do FGTS?

Desde abril de 2024, os empregadores passaram a ter a opção de realizar os depósitos do FGTS até o dia 20 de cada mês, em contraste com o prazo anteriormente estabelecido até o dia 7.

Essa flexibilização tem como objetivo facilitar a administração financeira das empresas, mantendo, ao mesmo tempo, os direitos dos funcionários.

Impacto das alterações na vida dos trabalhadores

Essa mudança no calendário de depósitos pode afetar significativamente a gestão financeira dos trabalhadores, que precisarão ajustar seus orçamentos às novas datas.

O debate sobre os impactos dessa medida na liquidez diária dos empregados tem sido intenso, especialmente para aqueles que dependem desses recursos para despesas urgentes.

Preparação para as mudanças no FGTS

É fundamental que os trabalhadores se informem com seus empregadores sobre as datas previstas para os depósitos e adaptem seus planejamentos financeiros.

Além disso, é recomendável manter uma reserva de emergência para cobrir gastos imprevistos que possam surgir antes do depósito do FGTS.

Como sacar o FGTS?

Para efetuar o saque do FGTS, os trabalhadores podem seguir os seguintes passos:

Acesse o aplicativo FGTS e faça o login; Na tela inicial, selecione “Meus Saques”; Escolha a modalidade de saque desejada; Siga as instruções na tela e preencha os dados necessários; Verifique e confirme os detalhes bancários para a transferência; Após a confirmação, o valor será depositado em sua conta bancária em alguns dias úteis.

Como obter informações adicionais sobre o novo sistema do FGTS?

Para mais informações ou dúvidas sobre como proceder com o novo sistema do FGTS, os trabalhadores podem visitar o site oficial ou entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor.

