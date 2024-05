Instituições oferecem cursos GRATUITOS para jovens, veja

Em uma iniciativa louvável, a CCR Metrô, em colaboração com a Escola Digital da Fundação Roberto Marinho, abriu inscrições para mais de 40 cursos gratuitos. Estes cursos são destinados a jovens a partir dos 15 anos, focando principalmente naqueles em situação de vulnerabilidade social.

A oferta educacional visa não apenas fornecer conhecimento, mas também preparar os jovens para o mercado de trabalho, fornecendo ferramentas essenciais para o desenvolvimento profissional. Com a conclusão dos cursos, os alunos são agraciados com certificados, facilitando a comprovação de suas habilidades em processos seletivos e aumentando suas chances de empregabilidade.

Cursos GRATUITOS: Uma janela de oportunidades em diversas áreas

A diversidade dos cursos oferecidos é um dos grandes atrativos do programa. Áreas como edição e tratamento de fotografia, programação criativa, introdução ao roteiro audiovisual, fundamentos de empreendedorismo, segurança de alimentos na gastronomia, história e fundamentos da programação, e domínio de ferramentas como CSS, HTML e Javascript estão disponíveis.

Esses cursos são fundamentais, pois cobrem competências técnicas e criativas que estão em alta demanda no mercado atual. A capacitação nessas áreas específicas abre portas para os jovens em diversos setores, desde a criação de conteúdo digital até o empreendedorismo e a tecnologia da informação.

Conheça a plataforma co.liga.digital

Os cursos são realizados por meio da plataforma co.liga.digital, reconhecida por ser um ambiente digital colaborativo que não apenas ensina, mas também conecta pessoas. Os estudantes que se inscrevem têm a oportunidade de se conectar com indivíduos que compartilham os mesmos interesses e aspirações, permitindo-lhes construir uma rede de contatos profissionais valiosa.

Até o momento, a plataforma já registrou a inscrição de 50 mil pessoas, incluindo participantes do Brasil e de outros 12 países, com mais de 15 mil já tendo recebido certificação.

Impacto significativo na vida dos jovens

O impacto dos cursos vai além do aprendizado técnico. De acordo com dados fornecidos pelo projeto, cerca de 40% dos alunos que completaram os cursos conseguiram oportunidades de trabalho remunerado, um indicativo claro da eficácia do programa em termos de inclusão produtiva e educacional.

Além disso, o projeto conta com 47 laboratórios espalhados por 12 estados brasileiros, incluindo duas unidades em São Paulo, o que demonstra a amplitude e o compromisso do projeto com a educação acessível.

Por que esses cursos são importantes?

O cenário educacional e profissional no Brasil ainda apresenta desafios significativos. A PNAD Contínua Educação de 2002 revela que cerca de 10 milhões de jovens entre 15 e 29 anos estão fora da escola e não concluíram a educação básica.

Iniciativas como esta são vitais para mitigar essas estatísticas preocupantes, oferecendo caminhos alternativos para a educação e o emprego. Programas que fornecem educação gratuita e acessível são fundamentais para reduzir as barreiras que muitos jovens enfrentam devido à falta de recursos ou acesso limitado à educação convencional.

Essa parceria entre a CCR Metrô e a Fundação Roberto Marinho é um excelente exemplo de como as corporações podem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento social e educacional. Ao investir em educação e oferecer essas oportunidades gratuitas, essas organizações estão não só contribuindo para o desenvolvimento individual dos jovens, mas também para o fortalecimento da sociedade como um todo.

