Presente de maio para quem recebe Bolsa Família: extra de R$ 300 com CPF na lista

Além do suporte oferecido pelo Bolsa Família, um certo grupo de brasileiros têm agora um motivo extra para comemorar. Um pagamento adicional de R$ 300 por mês está a caminho. Esse apoio financeiro, destinado a um grupo específico de beneficiárias, visa proporcionar um alívio financeiro adicional e ajudar a enfrentar desafios cotidianos.

Vamos explorar mais sobre essa iniciativa e como ela pode impactar positivamente a vida das famílias pernambucanas.

Quando começam os pagamentos?

Mães que recebem o Bolsa Família em Pernambuco e possuem para NIS final 0, 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 2 e 9 serão contempladas com um pagamento extra de R$ 300 por mês ao valor do programa social pago pelo Governo.

Esse adicional faz parte do programa Mães de Pernambuco e beneficiará mais de 100 mil mães solteiras residentes no estado. Para ter direito ao benefício, é necessário estar inscrito no Bolsa Família e ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico).

O primeiro pagamento do benefício de R$ 300 mensal está previsto para o dia 13 de maio, e a partir de junho, será efetuado no quinto dia útil de cada mês.

Ao final do ano, o valor chegará a R$ 2.400. Vale lembrar que o auxílio será pago enquanto as mães tiverem filhos menores de 6 anos de idade e, diferente do Bolsa Família, o pagamento não será feito pela quantidade de crianças na casa.

Como participar do Programa

Para receber o auxílio, às mães precisam atender os seguintes critérios:

Morar em Pernambuco;

Ser beneficiária do Bolsa Família e estar com o cadastro atualizado;

Ser responsável familiar;

Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses);

Não ter emprego ou renda formal.

Vale lembrar que para receber o valor extra de R$ 300 não é necessário realizar um novo cadastro, já que o programa utiliza a base de dados do Bolsa Família, porém, é necessário acessar o site oficial do benefício para confirmar a participação e começar a receber os valores.

Essa confirmação no programa foi prorrogada e segue até o dia 20 de maio. Quem fizer a inscrição até este dia, receberá o benefício até o quinto dia útil de junho.

Como entrar na lista de pagamento do Bolsa Família?

Entrar na lista de pagamento do Bolsa Família pode ser um processo relativamente simples, desde que os requisitos sejam atendidos. Primeiramente, é necessário estar ciente dos critérios estabelecidos pelo programa, que incluem morar em Pernambuco, ser beneficiário do Bolsa Família e manter o cadastro atualizado no Cadastro Único (CadÚnico).

Além disso, é essencial ser responsável familiar e estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses). Por fim, é importante não ter emprego ou renda formal. Cumprir esses requisitos é fundamental para garantir a inclusão na lista de pagamento e receber o apoio financeiro necessário.

Uma vez que os critérios sejam atendidos, o próximo passo é garantir que os dados estejam atualizados no CadÚnico. Isso pode ser feito através do acesso ao site oficial do benefício, onde é possível realizar a confirmação da participação e, consequentemente, começar a receber os valores.

É importante ressaltar que, para receber o adicional de R$ 300, não é necessário realizar um novo cadastro, pois o programa utiliza a base de dados do Bolsa Família. No entanto, a confirmação no programa foi prorrogada até o dia 20 de maio, portanto, é essencial que as mães interessadas façam a inscrição dentro desse prazo para garantir o benefício até o quinto dia útil de junho.

