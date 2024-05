Não aguenta mais? As melhores estratégias para conseguir o Auxílio Doença

O auxílio-doença do INSS, um importante recurso para trabalhadores que precisam se afastar do trabalho por motivos de saúde, está passando por mudanças significativas. Compreender essas medidas pode ser crucial para garantir acesso rápido ao benefício quando necessário.

Sendo assim, saiba como solicitar o auxílio-doença de forma simplificada. Informe-se agora e assegure seus benefícios!

Conheça as novas medidas do INSS para simplificar o acesso ao auxílio-doença. Veja como garantir seus direitos! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Melhores estratégias para agilizar o Auxílio Doença

O auxílio-doença do INSS, um importante recurso para trabalhadores que precisam se afastar do trabalho por motivos de saúde, está passando por mudanças significativas. Compreender essas medidas pode ser crucial para garantir acesso rápido ao benefício quando necessário.

Além disso, estar atualizado sobre as novidades pode fazer toda a diferença na hora de enfrentar momentos de incapacidade temporária. Vamos explorar mais detalhes sobre essas mudanças e as estratégias mais eficientes para assegurar o auxílio-doença quando você mais precisa.

Veja mais sobre: INSS altera regras de aposentadoria, você pode começar a receber mais CEDO!

Aceitação de atestados médicos de até 180 dias

Uma das iniciativas recentes do Instituto Nacional do Seguro Social é a implementação de medidas que simplificam as perícias médicas e agilizam a concessão do auxílio por incapacidade temporária. Uma dessas medidas inclui a aceitação de atestados médicos válidos por até 180 dias, sem a necessidade de perícia presencial, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso ao benefício.

Responsabilidade do empregador e do INSS

Essa flexibilização é especialmente significativa nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, nos quais o empregador é responsável pelo salário do funcionário. A partir do 16º dia, a responsabilidade passa para o INSS, que concede o auxílio-doença para cobrir o período em que o trabalhador está incapacitado.

Ferramenta “Atestmed” para simplificar solicitações

Para agilizar ainda mais o processo de solicitação e concessão do auxílio-doença, o INSS criou o “Atestmed”, uma ferramenta que permite solicitar benefícios por incapacidade temporária, como o auxílio-doença, de forma simplificada, através do aplicativo ou site do Meu INSS. Essa ferramenta visa tornar mais ágil a liberação dos pagamentos e simplificar o processo de requisição.

Busque por orientação

Outra estratégia importante é buscar orientação especializada, seja por meio de advogados previdenciários ou serviços de assistência social, para garantir que todos os passos sejam seguidos corretamente e os direitos do trabalhador sejam protegidos.

Acompanhe o processo

Além disso, é fundamental acompanhar de perto o andamento do processo, respondendo prontamente a qualquer solicitação de informações ou documentação adicional por parte do INSS. Com essas estratégias em mente, é possível aumentar as chances de obter o auxílio-doença de forma rápida e eficiente.

Requisitos para solicitar o Auxílio-Doença

O processo para solicitar o auxílio-doença através do Atestmed é relativamente simples. Os requisitos incluem ter contribuído para a Previdência Social, manter a qualidade de segurado e cumprir a carência de 12 contribuições prévias. Além disso, é necessário apresentar um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento por mais de 15 dias.

Agora que você está por dentro das mudanças no processo de concessão do auxílio-doença, fica mais fácil garantir seus direitos quando necessário. Se precisar, não hesite em buscar auxílio e orientação junto ao INSS para assegurar seus benefícios.

Veja também sobre: CORTES do INSS podem afetar aposentados em breve