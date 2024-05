ESTA lista de CPFs podem receber o Bolsa Família antecipado

Em uma medida excepcional, o Governo Federal anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários específicos neste mês de maio. Essa decisão visa auxiliar as famílias residentes em cidades do Rio Grande do Sul que foram severamente afetadas pelas recentes inundações, proporcionando suporte financeiro emergencial para aqueles que mais precisam.

Descubra se seu CPF está na lista de antecipação do Bolsa Família devido às recentes inundações no Rio Grande do Sul. Acesse os detalhes sobre como e quando os pagamentos serão realizados. Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br)

Quem Tem Direito à Antecipação?

Em resposta às dificuldades enfrentadas pelas inundações no Rio Grande do Sul, o Governo Federal tomou uma medida crucial para apoiar as famílias mais afetadas: a antecipação do pagamento do Bolsa Família.

Este mês, beneficiários selecionados, especialmente aqueles das regiões impactadas, receberão seus benefícios mais cedo para ajudar a aliviar as pressões financeiras imediatas causadas pela calamidade. A iniciativa reflete o compromisso do governo em oferecer suporte rápido e efetivo em momentos de crise, garantindo que as necessidades básicas da população sejam atendidas prontamente.

Todos os beneficiários do Bolsa Família com NIS terminando em 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 nas cidades impactadas terão seu pagamento liberado já no início do calendário deste mês, começando no dia 17 de maio.

Essa antecipação especial é uma parte dos esforços para mitigar os danos causados pelas enchentes, garantindo que os afetados tenham acesso rápido aos recursos para reconstrução e necessidades básicas.

Como Acessar os Recursos?

O dinheiro será depositado diretamente na conta da poupança social operada pelo Caixa Tem, facilitando o acesso ao benefício. Adicionalmente, aqueles que perderam documentos ou cartões devido às enchentes poderão solicitar uma Declaração Especial de Pagamento.

Este documento pode ser obtido nas prefeituras locais e deve ser apresentado em uma unidade do CRAS para efetuar o saque do dinheiro.

Calendário de Pagamentos para Não-Afetados

Para os demais beneficiários do Bolsa Família que não estão nas áreas afetadas pelas chuvas, os pagamentos ocorrerão conforme o calendário regular previamente definido.

Veja o calendário atualizado do Bolsa Família para maio de 2023, incluindo antecipações para famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e datas regulares para outros beneficiários. A seguir, os dias específicos de liberação dos recursos para cada final de NIS:

NIS com final 1: 17 de maio

17 de maio NIS com final 2: 20 de maio

20 de maio NIS com final 3: 21 de maio

21 de maio NIS com final 4: 22 de maio

22 de maio NIS com final 5: 23 de maio

23 de maio NIS com final 6: 24 de maio

24 de maio NIS com final 7: 27 de maio

27 de maio NIS com final 8: 28 de maio

28 de maio NIS com final 9: 29 de maio

29 de maio NIS com final 0: 31 de maio

Essa organização e antecipação do pagamento são essenciais para assegurar que todos os beneficiários, especialmente aqueles enfrentando dificuldades extraordinárias, possam contar com o suporte necessário para superar este período desafiador.

