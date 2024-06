A bateria do seu iPhone está acabando muito rápido? É ISSO que você precisa fazer

Economize bateria do seu iPhone com dicas práticas. Ajuste brilho, use Modo Pouca Energia e desative atualizações em segundo plano para prolongar a autonomia.

Economizar a bateria do iPhone é uma preocupação comum entre os usuários. O uso frequente e prolongado pode fazer com que a carga se esgote rapidamente, impactando a praticidade do aparelho no dia a dia.

Felizmente, existem diversas estratégias que podem ajudar a aumentar a autonomia da bateria, garantindo que o dispositivo esteja sempre pronto para uso. Para manter a bateria por mais tempo, é essencial ajustar o brilho, limitar as notificações e gerenciar o tempo de bloqueio.

Além disso, identificar e evitar aplicativos que consomem muita energia, desativar atualizações em segundo plano e utilizar o Modo Pouca Energia são passos importantes para prolongar a duração da bateria. Abaixo, veja dicas que podem ajudar você a economizar bateria no iPhone de forma eficiente.

Aumente a duração da bateria do iPhone ajustando o brilho e limitando notificações. Use o Modo Pouca Energia e evite aplicativos que consomem muita energia. (Foto: divulgação).

Como ajustar o brilho da tela para economizar bateria?

Um dos principais responsáveis pelo consumo de energia do iPhone é a tela. Diminuir o brilho do display é uma medida eficaz para aumentar a autonomia da bateria. Quanto maior o nível de brilho, mais energia é consumida. Portanto, ajustar o brilho de acordo com a luz ambiente é crucial.

Para reduzir o brilho, acesse a Central de Controle, pressione o ícone de brilho e mova-o para baixo. Também é possível ativar o modo de brilho automático, que ajusta a iluminação do celular com base na luz externa. Essa função pode ser encontrada em “Acessibilidade”, na seção “Tamanho da tela e do texto”.

Como usar o Modo Pouca Energia para prolongar a bateria do iPhone?

O Modo Pouca Energia é uma das opções mais eficientes para economizar bateria no iPhone. Esse recurso reduz o brilho da tela, limita as animações do sistema e otimiza o desempenho do dispositivo. Com isso, a carga dura mais tempo. Aplicativos como o Mail deixam de baixar conteúdo em segundo plano, e sincronizações de serviços como AirDrop e iCloud são desativadas.

O Modo Pouca Energia é ativado automaticamente quando a bateria atinge 20% de carga restante, mas pode ser ligado manualmente a qualquer momento. Basta acessar “Ajustes”, selecionar “Bateria” e ativar o botão “Modo Pouca Energia”.

Como priorizar o uso do Wi-Fi para economizar bateria?

Usar dados móveis pode consumir muita bateria, especialmente em áreas com sinal fraco. Sempre que possível, utilize redes Wi-Fi.

Em locais com Wi-Fi disponível, desligue os dados móveis para economizar energia. Se não precisar fazer ou receber chamadas, o Modo Avião pode ser ativado, mantendo o Wi-Fi habilitado.

Quais aplicativos consomem mais energia e como gerenciar seu uso?

Evitar aplicativos que demandam muita energia é outra estratégia para prolongar a duração da bateria do iPhone. Geralmente, jogos pesados, aplicativos de streaming e aqueles que utilizam geolocalização são os principais vilões.

Para identificar quais apps mais consomem bateria, acesse “Ajustes” e selecione “Bateria”.

Verifique a porcentagem de bateria utilizada por cada app nas últimas 24 horas ou nos últimos oito dias. Use esses aplicativos com moderação, especialmente quando precisar economizar energia.

Também é útil desativar atualizações em segundo plano nas configurações internas dos apps ou desinstalar aqueles que não são essenciais.

Como gerenciar o tempo de bloqueio da tela para economizar bateria?

A tela é uma das maiores consumidoras de energia do iPhone. É importante definir um tempo de bloqueio curto para que a tela se apague rapidamente quando não estiver em uso.

Para ajustar isso, vá a “Ajustes”, selecione “Tela e brilho” e escolha “Bloqueio automático”. Defina o menor tempo possível, como 30 segundos.

Alguns modelos mais recentes, como o iPhone 15 Pro, têm a função Always On Display, que mantém partes da tela ligadas para exibir informações. Desative essa função em “Tela e brilho” para economizar ainda mais bateria.

Como desativar atualizações de aplicativos em segundo plano?

A atualização em segundo plano permite que os aplicativos atualizem suas informações mesmo quando não estão abertos, consumindo energia. Desativar essa função pode ajudar a prolongar a duração da bateria.

Acesse “Ajustes”, selecione “Geral” e depois “Atualização de aplicativo em segundo plano”. Escolha desativar completamente ou aplicar a função apenas a apps específicos.

Por que desativar o Bluetooth ajuda a economizar bateria?

O Bluetooth é outro fator que pode drenar a bateria do iPhone. Desativar o Bluetooth quando não estiver em uso pode ajudar a economizar energia. A função pode ser desativada rapidamente no menu deslizante no canto superior da tela.

Como limitar as notificações para economizar bateria?

Notificações constantes podem acender a tela do iPhone repetidamente, consumindo energia. Limitar as notificações é uma maneira eficaz de preservar a bateria. Vá a “Ajustes”, selecione “Notificações” e escolha os aplicativos que podem enviar alertas.

Por que manter o sistema atualizado é importante para a bateria?

Manter o sistema do iPhone atualizado é crucial para a otimização da bateria. As novas versões do iOS costumam trazer melhorias que ajudam a prolongar a vida útil da bateria. Para verificar atualizações, vá a “Ajustes”, selecione “Geral” e depois “Atualização de Software”.

Seguindo essas dicas, você poderá aproveitar uma melhor autonomia da bateria do seu iPhone, garantindo que ele esteja sempre pronto para uso quando mais precisar.

