Usa Android? É ISSO que vai deixar você MUITO mais produtivo no dia-a-dia

Mantenha o foco no seu Android com recursos importantes. Saiba como ativar temporizadores de apps e tela em tons de cinza.

Usuários de aparelhos com sistema operacional Android podem se beneficiar com recursos nativos para diminuir o uso do dispositivo, evitar constantes distrações e manter o foco.

Entre as ferramentas estão o Não perturbe, que evita o recebimento de notificações, temporizadores para o uso de apps e o Modo foco, que consegue bloquear completamente o uso de aplicações.

Outra opção disponível é a possibilidade de configurar a tela do Android em escala preto e branco, o que diminui o apelo de mexer no aparelho. A seguir, confira a lista completa de recursos e como ativá-los.

Evite distrações no Android usando Não Perturbe, temporizadores de apps e Modo Foco. Aprenda a configurar a tela em preto e branco. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

4 recursos que vão ajudar você a ser mais produtivo no seu Android

Veja:

1. Não perturbe

O recurso Não perturbe do Android ajuda usuários que desejam evitar distrações. Ele impede que notificações de aplicativos, ligações ou mensagens apareçam na tela do celular. Notificações críticas, como as de segurança do sistema, não podem ser bloqueadas.

Para ativar o recurso, abra o menu Configurações, depois escolha o campo Som e vibração. Clique em Pessoas para bloquear o recebimento de mensagens e chamadas de contatos e Aplicativos para adicionar aqueles que devem ser silenciados.

2. Temporizadores que restringem o uso de apps

Os temporizadores de aplicativos fazem parte do recurso de Bem-estar Digital do sistema Android. A ferramenta cria um tempo máximo de uso de plataformas, como o WhatsApp e Instagram.

Após ativado, o Android enviará uma notificação automática sempre que faltar um minuto para alcançar o tempo máximo de uso previamente programado. Para ativar a ferramenta, vá em Configurações, depois clique em Bem-estar Digital e selecione o campo Painel.

Uma lista com os apps instalados será apresentada logo em seguida. Basta escolher o aplicativo para ativar um temporizador e definir o tempo máximo de uso através do botão deslizante do recurso. Ao fim, pressione a opção OK para finalizar o procedimento.

3. Modo foco

Para evitar distrações no Android, os usuários também podem utilizar o Modo foco. O recurso tem o diferencial de permitir a realização de bloqueios de apps programados, escolhendo o horário de início e término desejado ou mesmo um dia da semana específico para usar menos alguma plataforma.

A ativação da ferramenta é feita através do menu Configurações do Android. Após acessar este campo, vá até Bem-estar Digital e selecione a opção Modo foco. Será necessário selecionar manualmente os aplicativos que serão pausados.

Na sequência, pressione o campo Ativar agora e finalize a ação. Caso queira fazer programações de bloqueio, basta pressionar a opção Definir uma agenda e escolher o tempo para começo e fim da ativação do recurso.

4. Tela em tons de cinza

Outra forma interessante de evitar distrações é usar a tela em tons cinza. O intuito do ajuste é tornar o uso do celular menos atrativo por meio de uma cor sóbria. Para ativar o recurso, é preciso acessar Configurações, depois clicar no menu Acessibilidade e Texto exibição.

O usuário precisará tocar em Correção de cor e habilitar o campo Usar correção de cor. Por fim, basta clicar em Tons de cinza para finalizar o processo.

Esses recursos são fundamentais para quem busca reduzir o tempo de uso do celular e manter o foco nas tarefas importantes do dia a dia.

Não perturbe, temporizadores de apps, Modo foco e tela em tons de cinza são ferramentas que, quando usadas corretamente, podem transformar a maneira como você utiliza seu dispositivo Android. Experimente ativar essas funcionalidades e perceba a diferença na sua produtividade e concentração.

