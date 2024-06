Incentivo EXTRA de R$ 200 para brasileiros! Confirmadas novas datas de depósito

Estudantes podem ganhar valor extra pelo programa Pé-de-meia se inscreverem até sexta-feira. Saiba como garantir o bônus e aumentar o auxílio recebido.

Nos próximos meses, estudantes poderão receber um valor extra por meio do programa Pé-de-meia. No entanto, para garantir esse adicional, é crucial se inscrever. O bônus será depositado no final deste ano, oferecendo uma oportunidade valiosa para os alunos.

O Ministério da Educação realiza depósitos mensais do Pé-de-meia para mais de 2,5 milhões de estudantes. Agora, eles têm a chance de aumentar o valor recebido. A confirmação veio do próprio MEC, mas o prazo para inscrições termina em algumas horas, tornando a ação rápida essencial.

Além disso, a poupança do ensino médio prevê um outro adicional, que também será depositado apenas após o final do ano, aumentando ainda mais o incentivo financeiro para os estudantes. Saiba mais nas linhas a seguir.

Inscreva-se no Enem e receba um bônus adicional no Pé-de-meia. Não perca o prazo e aumente seu auxílio estudantil ainda este ano. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Incentivo EXTRA de R$ 200 no Pé-de-meia

Atualmente, os estudantes recebem um auxílio de R$ 200, destinado àqueles com uma frequência escolar mínima de 80%. Este auxílio é fundamental para manter os alunos na escola e garantir que possam concluir seus estudos.

No entanto, para os estudantes do 3º ano do ensino médio, há uma oportunidade de receber um adicional de R$ 200. Para garantir esse valor extra, basta que os estudantes façam a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O pagamento desse adicional está vinculado à participação no exame, sem avaliação do desempenho dos estudantes, o que torna o incentivo ainda mais acessível. A nota do Enem permite a participação em programas como SiSU, Prouni e Fies, que oferecem oportunidades de ingresso em cursos de graduação.

Inscrições no Enem 2024

Os estudantes devem se inscrever através da Página do Participante. Para realizar a inscrição, é necessário possuir uma conta Gov.br.

Aqueles que não tiveram a isenção aprovada deverão pagar uma taxa de R$ 85. É essencial ter cuidado ao realizar a inscrição, pois criminosos estão aproveitando a ocasião para aplicar golpes, alertando para a necessidade de precaução.

As inscrições no Enem são um passo crucial para garantir o adicional do Pé-de-meia e aproveitar as oportunidades oferecidas pelos programas de ingresso em universidades.

Este incentivo financeiro adicional pode fazer uma diferença significativa na vida dos estudantes, permitindo-lhes continuar seus estudos com mais segurança financeira. Notícia da Manhã.

Datas de depósito do extra do Pé-de-meia em junho

O cronograma de pagamentos do Pé-de-meia para o mês de junho está organizado de acordo com o mês de nascimento dos estudantes, conforme a tabela a seguir:

Janeiro e Fevereiro: 24 de junho

24 de junho Março e Abril: 25 de junho

25 de junho Maio e Junho: 26 de junho

26 de junho Julho e Agosto: 27 de junho

27 de junho Setembro e Outubro: 28 de junho

28 de junho Novembro e Dezembro: 01 de julho

Esse calendário detalhado garante que os estudantes saibam exatamente quando esperar o depósito do seu auxílio, proporcionando mais segurança e planejamento financeiro.

O programa Pé-de-meia tem se mostrado uma ferramenta essencial para incentivar a frequência escolar e a participação no Enem, oferecendo um suporte financeiro que pode ser determinante para muitos alunos.

Com a proximidade do prazo final para inscrições, é fundamental que os estudantes interessados não percam essa oportunidade de aumentar seu auxílio e garantir uma melhor condição para seus estudos.

