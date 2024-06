Cidadãos com NIS 0 a 9 registrados no CadÚnico podem garantir benefício digital INÉDITO ligando para este número

Está inscrito no CadÚnico? Obtenha seu kit de TV digital gratuito do governo e aproveite a transição tecnológica sem custos. Ligue e agende sua instalação agora mesmo.

A transição do sinal analógico para o digital deixou muitos brasileiros sem acesso à televisão. Para resolver essa questão, o Governo Federal disponibilizou um kit gratuito de TV Digital voltado para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico.

Este kit converte o sinal analógico para o digital, trazendo diversos benefícios para os cidadãos que o recebem. Nas linhas a seguir, você encontrará o passo a passo para obter o seu kit discando um único número.

Governo distribui kits de TV digital gratuitos para famílias de baixa renda. Saiba como garantir o seu e continue assistindo sua programação favorita sem interrupções. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Siga Antenado para inscritos no CadÚnico

A chegada da tecnologia 5G trouxe desafios técnicos, especialmente para quem usa antenas parabólicas. Para garantir a continuidade no acesso à programação de TV gratuita, foi introduzido o kit gratuito de TV digital, administrado pela Siga Antenado.

Este projeto visa migrar os sinais de TV da Banda C para a Banda Ku, eliminando interferências causadas pelo 5G e melhorando a qualidade de imagem e som para os usuários de TV via satélite.

Quem pode receber o kit?

Os beneficiários do CadÚnico com antenas parabólicas são o público-alvo deste programa. Para se qualificar, é essencial que esses beneficiários já tenham acesso à programação via Banda C.

O kit gratuito inclui um novo conversor e, se necessário, uma nova antena, garantindo que as famílias possam continuar a acessar sua programação de TV favorita sem custos adicionais e sem degradação do serviço.

Como inscritos no CadÚnico podem acessar o kit digital?

A Siga Antenado facilita o acesso ao kit por meio de um sistema de agendamento que pode ser feito por telefone (0800 729 2404) ou online.

Os beneficiários podem ligar para o número dedicado ou visitar o site para escolher um horário conveniente para a instalação, que será realizada por técnicos credenciados.

Inicialmente, o serviço é focado nas capitais, onde a infraestrutura de 5G é mais prevalente e a necessidade de atualização é mais imediata.

Qual a importância da iniciativa?

A distribuição dos kits de TV digital para inscritos no CadÚnico é uma medida de inclusão digital que visa garantir que nenhum segmento da população seja prejudicado pela transição tecnológica.

Para muitas famílias, a televisão não é apenas uma fonte de entretenimento, mas uma janela vital para o mundo, proporcionando acesso a notícias, educação e cultura. Assegurar que as famílias de baixa renda mantenham esse acesso é fundamental em uma era de rápidas mudanças tecnológicas.

A oferta de kits de TV digital para beneficiários do Cadastro Único demonstra uma abordagem proativa e socialmente responsável para lidar com as consequências das atualizações tecnológicas.

Ao fornecer esses kits sem custo para as famílias mais vulneráveis, o governo não apenas promove a equidade no acesso à tecnologia, como também reforça o compromisso com a inclusão social e digital.

Se você é elegível para este programa, aproveitar essa oportunidade pode significar uma melhoria substancial na qualidade de vida, garantindo acesso contínuo a uma programação educativa e informativa. Notícia da Manhã.

