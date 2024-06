Beneficiários do Bolsa Família reclamam que estão perdendo dinheiro; o que fazer para isso não acontecer?

Verifique se seu benefício do Bolsa Família 2024 está bloqueado ou suspenso. Saiba como manter o pagamento em dia e evitar advertências.

As famílias que recebem o Programa Bolsa Família (PBF) têm dúvidas neste mês de junho relacionadas ao próximo pagamento. Recentemente, o Governo Federal divulgou que parte dos beneficiários estão bloqueados ou suspensos por não cumprirem adequadamente as regras do benefício.

O documento, divulgado em maio, explica que a medida foi aplicada aos que têm crianças em casa e não mantiveram a frequência escolar nas taxas permitidas. Ou seja, os pequenos faltaram mais às aulas do que o permitido.

Para saber como consultar a situação do seu Bolsa Família 2024 e entender como você pode ser afetado pelas advertências, continue lendo esta matéria.

Acompanhe as datas de pagamento do Bolsa Família 2024 e entenda os motivos de bloqueio e suspensão do benefício. Consulte a situação pelo aplicativo. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Bolsa Família junho 2024

O repasse de junho já tem datas para ser realizado, e os beneficiários terão acesso ao depósito do dia 17 ao dia 28. Confira o cronograma:

NIS final 1: 17 de junho

17 de junho NIS final 2: 18 de junho

18 de junho NIS final 3: 19 de junho

19 de junho NIS final 4: 20 de junho

20 de junho NIS final 5: 21 de junho

21 de junho NIS final 6: 24 de junho

24 de junho NIS final 7: 25 de junho

25 de junho NIS final 8: 26 de junho

26 de junho NIS final 9: 27 de junho

27 de junho NIS final 0: 28 de junho

Os inscritos que residem em cidades em estado de calamidade pública ou de emergência poderão sacar o dinheiro já no dia 17, sem precisar esperar pelo NIS (Número de Inscrição Social), como é o caso do Rio Grande do Sul, onde todas as famílias do estado receberão antecipadamente em junho.

Mas de acordo com o Governo Federal, famílias tiveram alertas, bloqueios e suspensões no mês de maio. Estas ações podem influenciar no mês de junho.

Saiba mais sobre o Bolsa Família: Bônus pode permitir parcela de R$ 1.412 no Bolsa Família junho; não perca essa chance

O que é o alerta do Bolsa Família?

Quando a família descumpre, pela primeira vez, alguma das regras do benefício, ela recebe uma mensagem de advertência no aplicativo do programa.

Isso nada mais é do que um aviso para que o erro não se repita. A família poderá sacar o pagamento daquele mês sem problemas.

Bolsa Família Bloqueado

Já com o aviso de bloqueio, a família não poderá sacar o dinheiro. Isso porque é a segunda vez que ela descumpre algum dos requisitos.

A boa notícia é que o dinheiro poderá ser retirado sem problemas no mês seguinte, desde que a situação seja resolvida junto ao CRAS do município.

Como funciona a suspensão?

Por outro lado, quando a família recebe a mensagem de que está suspensa, é porque ela já obteve o alerta e o bloqueio e, mesmo assim, permaneceu sem cumprir a regra.

Este caso é mais severo e, portanto, aqueles que estiverem nesta situação perderão o Bolsa Família por dois meses e não poderão sacar o dinheiro depois.

Como saber se estou bloqueada ou suspensa no Bolsa Família?

Para realizar a consulta, o beneficiário pode baixar o aplicativo “Bolsa Família” no celular. Em casos de bloqueio ou suspensão, a mensagem aparece após o login.

Como evitar o bloqueio?

No programa, os beneficiários devem cumprir as regras abaixo para fugir das advertências:

Atualizar os dados do CadÚnico – Cadastro Único – no CRAS a cada dois anos;

Informar alteração de renda ao CRAS;

Manter a carteira de vacinação de todos os membros atualizada;

Realizar o pré-natal de gestantes;

Fazer a pesagem das crianças de até sete anos com frequência;

Manter a frequência escolar de crianças de 4 a 5 anos acima dos 60%. A frequência mínima aumenta para 75% para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Seguindo essas orientações, as famílias podem evitar problemas com o recebimento do Bolsa Família, garantindo que os benefícios continuem a ser pagos sem interrupções.

Saiba mais sobre o Bolsa Família: Convocação URGENTE do Bolsa Família assusta beneficiários, que podem PERDER o auxílio se não fizerem ISSO; confira