Formou, mas está sem emprego? Confira 10 mil vagas que estão esperando por você

Estudantes e recém-formados encontram mais de 10 mil vagas de emprego com salários de até R$ 6,5 mil. Empresas e órgãos públicos oferecem essas oportunidades em todo o Brasil. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

10 mil vagas de emprego esperando por você

As oportunidades estão distribuídas em empresas como:

CIEE;

Nube;

Caixa Econômica Federal;

Defensoria Pública do Distrito Federal;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP);

Basf;

Eurofarma;

Globo;

Volvo; e

Veólia.

Quais são as oportunidades oferecidas pelo CIEE?

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 233 vagas de estágio para diversos cursos.

Entre as áreas contempladas estão Arquitetura e Urbanismo, Técnico em Design Gráfico, Letras, Biologia, Contabilidade, Jornalismo, Odontologia, Relações Públicas, e Técnico em Elétrica/Eletrônica.

Os estagiários receberão bolsas mensais que variam de R$ 750,00 a R$ 1.442,03. Para se candidatar, basta acessar o site do CIEE e conferir os detalhes das vagas disponíveis.

Quais vagas o Nube está oferecendo?

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) possui 10.236 vagas para estudantes de diversas áreas.

Entre os cursos contemplados estão Administração, Arquitetura, Biomedicina, Comércio Exterior, Design Gráfico, Educação Física, Engenharia Civil, Gastronomia, Marketing, Odontologia, Publicidade e Turismo.

Os estagiários podem receber bolsas de até R$ 2,5 mil mensais. Interessados devem acessar o site da Nube para mais informações e inscrições.

Quais são as vagas na Caixa Econômica Federal?

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2023 até o dia 7 de junho.

As oportunidades são para Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Serviços Públicos, Técnico em Finanças, Técnico em Secretariado, Técnico em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico em Comércio, Técnico em Marketing, Técnico em Logística, Técnico em Seguros e Técnico em Vendas, além de estudantes de ensino médio regular ou EJA.

As bolsas variam entre R$ 500,00 e R$ 1.100,00. Mais informações estão disponíveis no site da Caixa Econômica Federal.

Quais vagas estão disponíveis na Defensoria Pública do Distrito Federal?

A Defensoria Pública do Distrito Federal oferece 120 vagas para estudantes de Direito, sendo 100 para graduação e 20 para pós-graduação.

Os estagiários de graduação receberão uma bolsa de R$ 900, enquanto os de pós-graduação receberão R$ 1,2 mil, além de auxílio-transporte. As inscrições podem ser feitas pelo site da Super Estágios.

O que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea-SP) oferece?

O Crea-SP está com vagas abertas para Administração, Contabilidade, Engenharias, Tecnologia, Comunicação, Direito, Informática, Geologia, Geografia e Meteorologia.

Para cursos específicos, é necessário residir na capital São Paulo. As inscrições vão até 25 de junho e podem ser feitas no site do Crea-SP.

Quais são as oportunidades na Basf?

A Basf oferece 300 vagas para todos os cursos de nível Técnico e Superior nas áreas de química, materiais, tecnologias de superfície, nutrição, soluções industriais e agrícolas.

Os candidatos devem ter disponibilidade de meio período para estágio. Inscreva-se pelo site da Basf.

Quais são as vagas na Eurofarma?

A Eurofarma tem vagas para estudantes de nível superior nas áreas de engenharias, relações internacionais e operações. As inscrições estão abertas até 10 de junho no site da empresa.

Quais vagas a Globo oferece?

A Rede Globo disponibiliza vagas em várias cidades, como São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte

Os candidatos devem ter previsão de formatura entre julho de 2025 e dezembro de 2026. As inscrições podem ser feitas na página oficial do programa.

Quais oportunidades a Volvo oferece?

A Volvo tem vagas de estágio em Curitiba/PR. A empresa, fabricante de um dos carros mais desejados pelos brasileiros, está em busca de estagiários. Para mais informações, acesse o site da Cia de Estágios.

O que a Veólia oferece para trainees?

A Veólia está com 7 vagas de trainee, com salários de R$ 6,5 mil mensais, para recém-formados em Administração, Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Comunicação ou Marketing, Economia, Engenharias e Sistemas de Informação.

Os candidatos devem ter no máximo três anos de formados e podem se inscrever até 16 de junho pelo site da Cia de Estágios.

