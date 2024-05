Nova data do ENEM DOS CONCURSOS é confirmada; confira e prepare-se

Nova data do Enem dos Concursos: prova tem nova data confirmada. Saiba como conferir seu local de prova e as principais informações sobre o cartão de confirmação.

O Concurso Nacional Unificado (CNU), o chamado Enem dos Concursos, teve sua data alterada, e agora será realizado no dia 18 de agosto.

Este texto trará todas as informações necessárias para você se preparar, incluindo como verificar o local da prova e detalhes sobre o cartão de confirmação. Siga a leitura e descubra as novidades.

Concurso Nacional Unificado tem nova data marcada para acontecer. Veja como acessar o local da prova e detalhes sobre horários e atendimento especializado. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Qual será a nova data de aplicação do Enem dos Concursos?

O Ministério da Gestão e Inovação anunciou que um novo cronograma será divulgado em breve, mas ainda não especificou a data exata.

Contudo, algumas datas importantes já estão definidas. A divulgação do novo local de prova será no dia 7 de agosto. A prova do CNU será realizada no dia 18 de agosto.

Não deixe de conferir: NOVÍSSIMO concurso público está pagando até R$ 28,2 mil e pode ser sua chance

Detalhes do cartão de confirmação e horários

O cartão de confirmação, que será disponibilizado em 7 de agosto, contém informações essenciais como:

O horário dos exames;

O número de inscrição; e

Se o candidato tem direito a tratamento por nome social ou atendimento especializado.

Confira abaixo os horários do certame:

Abertura dos portões: 7h30 pela manhã e 13h pela tarde

7h30 pela manhã e 13h pela tarde Fechamento dos portões: 8h30 pela manhã e 14h pela tarde

8h30 pela manhã e 14h pela tarde Início da prova: 9h pela manhã e 14h30 pela tarde

9h pela manhã e 14h30 pela tarde Duração da prova: 2h30 pela manhã e 3h30 pela tarde

Realização da prova

A prova será aplicada em 3.665 locais diferentes, incluindo cidades afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O Ministério da Gestão e Inovação garantiu que haverá um diálogo especial para assegurar o acesso das pessoas inscritas no estado. O CNU oferecerá 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos públicos.

Como verificar o local de prova do Enem dos Concursos?

Para saber onde você realizará a prova, é fundamental acessar o cartão de confirmação a partir de 7 de agosto. Siga os passos abaixo para verificar seu local de prova:

Acesse o site do CNU ( cpnu.cesgranrio.org.br/login ) e faça login usando o botão “Entrar com gov.br”. Informe seu CPF e senha da Conta Gov.br e clique em “Continuar”. Selecione a opção “Área do Candidato”. A partir de 7 de agosto, a opção com o local de prova estará disponível. Clique no botão correspondente em “Área do Candidato” — à esquerda da tela — ou em “Acessar” — à direita. Na página seguinte, role a tela até encontrar a seção “Localização”. Aqui estará o seu local de prova.

Lembre-se de verificar todas as informações com antecedência para evitar imprevistos no dia da prova. Esteja atento às novas datas e prepare-se adequadamente para o Concurso Nacional Unificado.

Não deixe de conferir: Concurso INSS 2024: salários passam de R$ 14 MIL; detalhes