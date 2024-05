NOVÍSSIMO concurso público está pagando até R$ 28,2 mil e pode ser sua chance

Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abre concurso público com salários de até R$ 28,2 mil. São 88 vagas para diversos níveis. Inscrições até início de junho.

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, localizada no oeste do Paraná, abriu inscrições para um concurso público com salários que podem chegar a R$ 28.239,52.

As oportunidades são para diversos níveis de escolaridade, desde o fundamental até o superior, totalizando 88 vagas, além da formação de um cadastro reserva.

Concurso público em Marechal Cândido Rondon oferece salários de até R$ 28,2 mil. Diversas vagas disponíveis para níveis fundamental, médio e superior. Inscreva-se já! (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Concurso Público Prefeitura de Marechal Cândido Rondon

Os salários variam conforme o cargo ocupado, sendo que as remunerações começam em R$ 1.615,60 e podem chegar ao impressionante valor de R$ 28.239,52.

As inscrições devem ser realizadas online até o dia 6 de junho, com taxas de inscrição que vão de R$ 60 a R$ 100, dependendo do nível do cargo.

Para aqueles que se enquadram em determinados requisitos legais, houve a possibilidade de solicitar a isenção da taxa até o dia 17 de maio.

Aproveite para conferir também: Atualizado calendário de pagamento de benefício de R$ 200 para jovens

Quais são as vagas disponíveis?

O concurso oferece uma variedade de cargos, atendendo diferentes perfis profissionais:

Auxiliar de Cuidador: 7 vagas, com salário de R$ 1.615,60.

7 vagas, com salário de R$ 1.615,60. Operador de Máquinas: Cadastro reserva, com salário de R$ 2.386,40.

Cadastro reserva, com salário de R$ 2.386,40. Técnico de Informática: 1 vaga, com salário de R$ 2.851,75.

1 vaga, com salário de R$ 2.851,75. Advogado: 1 vaga, com salário de R$ 3.692,50 para 20 horas semanais.

1 vaga, com salário de R$ 3.692,50 para 20 horas semanais. Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Ambiental: Cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 6.006,61.

Cadastro reserva, com salários que podem chegar a R$ 6.006,61. Médico T12 Ginecologista e Obstetra: 1 vaga, com impressionante salário de R$ 28.239,52 por apenas 12×36 horas semanais.

Etapas do processo seletivo

O processo seletivo inclui diversas etapas para garantir a escolha dos candidatos mais qualificados:

Prova objetiva, marcada para o dia 23 de junho, com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, além de conhecimentos gerais e específicos do cargo.

marcada para o dia 23 de junho, com questões de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, além de conhecimentos gerais e específicos do cargo. Prova de redação e de títulos, de caráter classificatório, para alguns cargos específicos.

de caráter classificatório, para alguns cargos específicos. Prova prática, destinada a cargos operacionais, como o de Operador de Máquinas.

Desenvolvimento profissional no Concurso Público

Marechal Cândido Rondon apresenta um cenário favorável para o desenvolvimento profissional, oferecendo excelentes condições de trabalho e salários atrativos.

A cidade é reconhecida por sua qualidade de vida e crescimento contínuo, tornando-se um local ideal para aqueles que buscam estabilidade e um ambiente promissor para sua carreira.

Até quando vão as inscrições?

As inscrições para o concurso se encerram no dia 6 de junho. Esta é uma oportunidade imperdível para integrar o quadro de funcionários de uma das prefeituras mais promissoras do Paraná.

Para mais informações e para realizar sua inscrição, acesse o site oficial da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.

Assim sendo, aproveite esta chance de alavancar sua carreira e conquistar a estabilidade profissional que você sempre desejou!

Aproveite para conferir também: Imposto de Renda: quem não declarou recebe QUANTO de restituição?