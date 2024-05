Assinaturas da Netflix ficarão MAIS CARAS; confira os novos valores

Netflix reajusta preços de suas assinaturas, com aumentos entre R$ 2 e R$ 5. Veja os novos valores e entenda o posicionamento da empresa sobre a mudança.

A Netflix anunciou um novo reajuste nos preços de suas assinaturas. Embora a empresa não tenha comunicado oficialmente os assinantes, internautas perceberam a mudança por meio de uma atualização no site oficial da plataforma.

Os novos preços abrangem os três planos oferecidos: padrão com anúncios, padrão e premium. Os aumentos variam de R$ 2 a R$ 5.

A plataforma confirmou o aumento, justificando a medida como uma forma de oferecer mais opções de entretenimento aos assinantes. A seguir, apresentamos os novos preços e o posicionamento oficial da empresa.

Por que a Netflix vai ficar mais cara?

Desde o início de 2024, especulava-se sobre um possível aumento nos preços devido ao cenário econômico e aos lucros recentes da Netflix.

Em 2024, a empresa atraiu 9,3 milhões de novos assinantes, muito devido à implementação do sistema de cobrança por compartilhamento de senha.

A expectativa, segundo a Bloomberg, é que a Netflix termine o ano com 20 milhões de assinantes a mais, o dobro do registrado no ano passado.

Outras plataformas também estão mais CARAS

O aumento no preço dos serviços da Netflix acompanha o movimento de outras plataformas de streaming, como:

Amazon Prime Video

Max (antiga HBO Max); e

(antiga HBO Max); e Disney+, que se fundirá com o Star+ em junho e também aumentará o preço da assinatura.

A última vez que a Netflix ajustou seus preços foi quando descontinuou o plano básico no Brasil e aumentou os valores nos Estados Unidos, Reino Unido e França. Naquela ocasião, o Brasil não foi afetado.

Posicionamento oficial da empresa

Em nota, a empresa se posicionou sobre a medida. Segundo a assessoria da Netflix, “oferecemos uma variedade de preços e planos que se ajustam a diversas necessidades.

Para oferecer cada vez mais opções de entretenimento aos nossos assinantes, ocasionalmente atualizamos nossos preços. A partir de hoje, nossos preços no Brasil começam a partir de R$ 20,90.”

Quais serão os novos preços dos planos?

Os valores atualizados são os seguintes:

Plano Padrão com anúncios : De R$ 18,90 para R$ 20,90

: De para Plano Padrão : De R$ 39,90 para R$ 44,90

: De para Plano Premium – 4K + HDR: De R$ 55,90 para R$ 59,90

É importante lembrar que a Netflix também implementa um sistema de bloqueio ao compartilhamento de senhas.

Cada usuário pode acessar o conteúdo somente de sua casa ou de dispositivos conectados ao seu wi-fi.

Caso deseje adicionar um assinante à conta, será necessário pagar mais R$ 12,90 por cada pessoa adicionada.

Enfim, a decisão da Netflix de aumentar os preços de suas assinaturas reflete a tendência de mercado e a busca por oferecer mais opções e qualidade de entretenimento aos seus usuários.

Apesar do impacto no bolso dos assinantes, a plataforma continua a investir em conteúdo e tecnologia para melhorar a experiência de seus usuários.

