Abono salarial entre R$ 118 e R$ 1.412 será distribuído a milhões em maio: confira se você está na lista

Abono salarial de R$ 118 a R$ 1.412 será pago em maio. Veja se você tem direito e confira as datas e valores dos benefícios.

Nesta quarta-feira, 15 de maio, será liberado um novo lote do abono salarial do PIS/Pasep. Este mês, os beneficiários serão os nascidos em maio e junho.

Além disso, trabalhadores de municípios gaúchos em situação de calamidade terão seus pagamentos antecipados.

A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou que aproximadamente 4,4 milhões de trabalhadores serão beneficiados neste lote. Saiba mais a seguir.

Quem tem direito ao Abono Salarial em 2024?

Para receber o PIS/PASEP em 2024, é necessário que o trabalhador atenda aos seguintes critérios:

Inscrição nos programas PIS/PASEP há, pelo menos, cinco anos .

. Trabalhar com carteira assinada por, pelo menos, 30 dias consecutivos ou não .

. Receber até dois salários mínimos .

. Dados trabalhistas atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Essas regras permanecem inalteradas, garantindo que os trabalhadores elegíveis possam acessar esse benefício crucial.

Calendário de pagamento do Abono Salarial em 2024

O calendário unificado de pagamento do abono salarial para trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (PASEP) é baseado no mês de nascimento. Confira as datas para o PIS:

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;

Fevereiro – 15 de março de 2024;

Março – 14 de abril de 2024;

Abril – 15 de abril de 2024;

Maio – 15 de maio de 2024;

Junho – 15 de maio de 2024;

Julho – 15 de junho de 2024;

Agosto – 15 de junho de 2024;

Setembro – 15 de julho de 2024;

Outubro – 15 de julho de 2024;

Novembro – 15 de agosto de 2024;

Dezembro – 15 de agosto de 2024.

Para o PASEP, as datas são determinadas pelo número final da inscrição:

Inscrição final 0 – 15 de fevereiro de 2024;

Inscrição final 1 – 15 de março de 2024;

Inscrição final 2 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 3 – 15 de abril de 2024;

Inscrição final 4 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 5 – 15 de maio de 2024;

Inscrição final 6 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 7 – 17 de junho de 2024;

Inscrição final 8 – 15 de julho de 2024;

Inscrição final 9 – 15 de agosto de 2024.

No Rio Grande do Sul, os créditos do abono salarial serão antecipados para os nascidos de julho a dezembro, beneficiando 702 mil trabalhadores afetados pelas chuvas, totalizando R$ 726,7 milhões.

Valores do Abono Salarial em 2024

O valor do abono varia entre R$ 118 e R$ 1.412, dependendo dos meses trabalhados em 2022. O valor do abono salarial varia conforme os meses trabalhados em 2022:

1 mês trabalhado – R$ 117,67;

2 meses trabalhados – R$ 235,33;

3 meses trabalhados – R$ 353,00;

4 meses trabalhados – R$ 470,65;

5 meses trabalhados – R$ 588,32;

6 meses trabalhados – R$ 706,00;

7 meses trabalhados – R$ 823,66;

8 meses trabalhados – R$ 941,33;

9 meses trabalhados – R$ 1.059,00;

10 meses trabalhados – R$ 1.176,68;

11 meses trabalhados – R$ 1.294,34;

12 meses trabalhados – R$ 1.412,00.

Como consultar o Abono Salarial em 2024?

Para descobrir o número do PIS, você pode utilizar diversos canais:

Consultar a carteira de trabalho física.

Verificar o extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Acessar o Cartão Cidadão.

Consultar o número do PIS pelo CPF ligando para a Previdência Social (135) ou para a Caixa Econômica Federal (0800-7260207).

Utilizar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou o aplicativo Caixa Trabalhador.

. Consultar o número do PIS pelo site do Cadastro Nacional de Informações Sociais (Cnis).

Além disso, para emitir o comprovante do PIS, você pode solicitar em uma agência da Caixa Econômica Federal, pelo aplicativo Caixa Trabalhador ou no site da Caixa PIS.

Verifique os canais oficiais do Governo e da Caixa Econômica Federal, como o aplicativo Carteira Digital de Trabalho, o app Gov.br ou o App Caixa Tem.

