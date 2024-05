Fila para RECEBER: R$ 9,5 bilhões liberados para grupo de brasileiros com estes CPF’s

Receita Federal anuncia maior lote de restituição do IR, com R$ 9,5 bilhões para 5,6 milhões de brasileiros. Saiba como consultar e garantir seu pagamento através do seu CPF.

A Receita Federal abrirá a consulta para o maior lote de restituição do Imposto de Renda de 2024 nesta quinta-feira (23).

Cerca de 5,6 milhões de brasileiros poderão acessar informações sobre a restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) a partir das 10h.

Este será o primeiro dos cinco lotes programados para este ano, incluindo ajustes de anos anteriores. O valor total distribuído será de R$ 9,5 bilhões, o maior lote de restituição da história; confira.

Consulta ao maior lote de restituição do Imposto de Renda de 2024 começa dia 23. Confira se você está entre os beneficiados e como proceder. (Foto: divulgação).

Quem receberá a restituição do IR neste lote?

Como mencionado, esse será o maior lote de restituição da história. Esse marco representa uma grande oportunidade para milhões de contribuintes recuperarem parte do valor pago a mais no imposto.

Entre os beneficiados, destacam-se idosos, professores e moradores do Rio Grande do Sul, especialmente afetados pelas recentes enchentes.

Serão 2.595.933 idosos entre 60 e 79 anos e 1.105.772 professores que têm prioridade. Além disso, 886.260 contribuintes do Rio Grande do Sul e exercícios anteriores também serão contemplados.

A inclusão da chave Pix tipo CPF é um diferencial que antecipa a restituição para 787.747 contribuintes.

Além disso, 258.877 idosos acima de 80 anos e 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave receberão o repasse neste lote.

Como saber quais CPF’s irão receber o pagamento?

Para saber se você é um dos beneficiados por este primeiro lote, visite o site da Receita Federal, acessando a opção “Meu Imposto de Renda” e depois “Consultar a Restituição”.

O recurso também está disponível através do aplicativo para dispositivos móveis (Android e iOS). É essencial verificar sua conta bancária no dia 31 de maio, data prevista para o depósito.

Caso a restituição não seja efetuada devido a problemas como conta bancária desativada, o Banco do Brasil mantém o valor disponível para resgate por até um ano.

O resgate pode ser agendado via Portal BB.

Este lote de restituição do IR é histórico, tanto pelo montante distribuído quanto pelo número de beneficiados. Para muitos brasileiros, essa restituição representa um alívio financeiro importante.

Portanto, não deixe de verificar se você está incluído entre os contemplados e acompanhe a data do depósito.

A Receita Federal facilita o acesso às informações e ao processo de consulta, garantindo que todos possam aproveitar essa oportunidade.

Lembre-se de estar atento às datas e aos procedimentos necessários para garantir que sua restituição seja realizada sem problemas.

Acesse o site da Receita Federal ou utilize o aplicativo e certifique-se de que suas informações bancárias estão atualizadas.

Essa é uma chance de reaver parte do valor pago e contribuir para um planejamento financeiro mais tranquilo.

