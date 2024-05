Nascidos NESTES meses têm saque emergencial de R$ 1.412 liberado; veja só

Trabalhadores podem receber saque emergencial de R$ 1.412 direto na conta. Confira os critérios de elegibilidade e datas de pagamento do PIS/Pasep.

Os trabalhadores brasileiros podem contar com um saque emergencial de R$ 1.412 diretamente em suas contas.

Este benefício é essencial para muitas famílias, especialmente em tempos de instabilidade econômica. Vamos entender melhor como funciona e quem tem direito a este saque.

Saiba como garantir o saque emergencial de R$ 1.412 na sua conta. Entenda os requisitos e veja o calendário de pagamentos do abono salarial. (Foto: divulgação)

Como funciona o abono salarial PIS/Pasep?

O abono salarial PIS/Pasep é um alívio financeiro vital para inúmeras famílias trabalhadoras. Previsto para ser liberado em maio, este benefício pode chegar a R$ 1.412.

É essencial compreender os critérios de elegibilidade para aproveitar ao máximo este recurso.

O abono salarial é um direito anual para trabalhadores com carteira assinada, tanto no setor público quanto no privado.

Instituído pela Lei Nº 7.998/90, o PIS é administrado pela Caixa Econômica Federal, enquanto o Pasep é gerido pelo Banco do Brasil. Os trabalhadores precisam cumprir três requisitos para serem elegíveis:

Inscrição no PIS/Pasep : estar inscrito há pelo menos cinco anos;

: estar inscrito há pelo menos cinco anos; Tempo de Trabalho : ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base (2022);

: ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias no ano-base (2022); Rendimento Médio: ter tido um rendimento mensal de até dois salários mínimos em 2022.

Não perca: R$ 4.000, R$ 2.000 ou o quanto? Nova aposentadoria proporcional: quem pode aproveitar o benefício

Como são calculados os valores do abono salarial?

O valor do abono salarial é proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base. Quem trabalhou os 12 meses do ano pode receber até R$ 1.412.

Veja como os valores são distribuídos conforme os meses trabalhados:

1 mês trabalhado : R$ 117,67

: R$ 117,67 2 meses trabalhados : R$ 235,33

: R$ 235,33 3 meses trabalhados : R$ 353,00

: R$ 353,00 4 meses trabalhados : R$ 470,65

: R$ 470,65 5 meses trabalhados : R$ 588,32

: R$ 588,32 6 meses trabalhados : R$ 706,00

: R$ 706,00 7 meses trabalhados : R$ 823,66

: R$ 823,66 8 meses trabalhados : R$ 941,33

: R$ 941,33 9 meses trabalhados : R$ 1.059,00

: R$ 1.059,00 10 meses trabalhados : R$ 1.176,68

: R$ 1.176,68 11 meses trabalhados : R$ 1.294,34

: R$ 1.294,34 12 meses trabalhados: R$ 1.412,00

Calendário de pagamento

Os pagamentos são organizados de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, ajudando a distribuir o fluxo de pessoas nas agências bancárias e facilitando o acesso ao benefício. Confira as datas:

Nascidos em janeiro : a partir de 15 de fevereiro de 2024

: a partir de 15 de fevereiro de 2024 Nascidos em fevereiro : a partir de 15 de março de 2024

: a partir de 15 de março de 2024 Nascidos em março e abril : a partir de 15 de abril de 2024

: a partir de 15 de abril de 2024 Nascidos em maio e junho : a partir de 15 de maio de 2024

: a partir de 15 de maio de 2024 Nascidos em julho e agosto : a partir de 15 de junho de 2024

: a partir de 15 de junho de 2024 Nascidos em setembro e outubro : a partir de 15 de julho de 2024

: a partir de 15 de julho de 2024 Nascidos em novembro e dezembro: a partir de 15 de agosto de 2024

Impacto do saque emergencial na vida dos trabalhadores

O abono salarial PIS/Pasep beneficia diretamente os trabalhadores, aumentando seu poder de compra.

Em tempos de crise financeira, esse recurso pode ser fundamental para quitar dívidas ou adquirir bens e serviços, estimulando a economia local.

O saque emergencial de R$ 1.412 proporciona um alívio significativo, contribuindo para a estabilidade financeira das famílias e fortalecendo a economia regional.

Portanto, é crucial estar atento às datas e critérios para garantir o acesso a este benefício.

Em resumo, o abono salarial PIS/Pasep é uma ferramenta essencial para a complementação de renda dos trabalhadores brasileiros, oferecendo um suporte vital em períodos de instabilidade econômica.

Mantenha-se informado e não perca a oportunidade de usufruir desse importante recurso financeiro.

Não perca: Moradores DESTA cidade não precisarão mais pagar IPTU; confira