Novo saque de R$ 6.200 para ESTE grupo de brasileiros

Trabalhadores em áreas de calamidade podem sacar até R$ 6.200 do FGTS para mitigar impactos de desastres naturais.

A Caixa Econômica Federal está autorizando o saque-calamidade do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para trabalhadores em regiões onde foi decretado estado de calamidade pública.

Com esta medida, um grupo específico de brasileiros poderá acessar até R$ 6,2 mil para mitigar os impactos de desastres naturais ou situações de emergência.

Quem pode realizar o Saque-Calamidade?

O saque-calamidade do FGTS é uma medida emergencial oferecida pela Caixa Econômica Federal para apoiar financeiramente trabalhadores em regiões onde foi decretado estado de calamidade pública. Este benefício permite que os afetados por desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, tenham acesso a até R$ 6.200 para cobrir despesas urgentes e reconstruir suas vidas.

Com a liberação sequencial dos recursos, a Caixa está priorizando as áreas mais atingidas, proporcionando um alívio essencial em momentos de crise.

Recentemente, com a publicação dos decretos de calamidade em diversos municípios do Rio Grande do Sul, a Caixa começou a liberar os saques de forma sequencial, priorizando as regiões mais afetadas. Moradores de quatro novas cidades já foram habilitados para realizar o saque, proporcionando um alívio financeiro necessário nestes momentos difíceis.

Como solicitar o Saque-Calamidade do FGTS?

Para facilitar o acesso aos recursos, a Caixa Econômica Federal oferece duas opções para solicitar o saque-calamidade: presencialmente ou por meio do aplicativo. Veja como proceder em cada caso:

Opção Presencial:

Dirija-se a uma agência da Caixa com seus documentos pessoais e comprovante de endereço.

Opção Digital:

Acesse o aplicativo do FGTS e faça login.

Localize a opção “Saque digital” .

. Selecione “Calamidade pública” .

. Informe o município de residência.

Envie um comprovante de endereço em seu nome.

Complete o cadastro com seus dados pessoais.

Importância do Saque-Calamidade

Este programa de saque-calamidade é uma iniciativa nacional que visa auxiliar financeiramente os trabalhadores prejudicados por eventos naturais adversos. O valor disponibilizado, que pode chegar a R$ 6.220, ajuda a cobrir despesas emergenciais e a reconstruir vidas após os desastres. É importante lembrar que não é possível solicitar este saque novamente pelo mesmo motivo em menos de um ano, portanto, utilize-o com responsabilidade.

A liberação dos recursos pelo saque-calamidade é essencial para que as famílias possam se recuperar dos danos causados pelos desastres naturais. Este apoio financeiro imediato pode ser a diferença entre um recomeço mais rápido e a permanência em uma situação de vulnerabilidade. A Caixa Econômica Federal agiliza o processo para garantir que o auxílio chegue o mais rápido possível às mãos de quem precisa.

Fique atento aos decretos de calamidade em sua região e, se necessário, não hesite em solicitar o saque-calamidade do FGTS para aliviar os impactos financeiros e reconstruir sua vida.

