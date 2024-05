Estudantes podem receber descontos de 99% em dívidas; veja

Estudantes podem aproveitar novo programa governamental que proporciona descontos de até 99% em dívidas estudantis.

O Desenrola Fies continua ativo em todo o país, oferecendo uma oportunidade única para estudantes em situação de inadimplência. Este programa de renegociação de dívidas tem como objetivo reduzir a alta inadimplência do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Desde o seu lançamento, mais de 283 mil pessoas já aproveitaram as ofertas de até 99% de desconto nas dívidas, acumulando uma renegociação de mais de R$ 12,92 bilhões em débitos.

Sendo assim, descubra como estudantes podem obter até 99% de desconto nas dívidas do FIES com o programa Desenrola Fies. Saiba mais!

Descontos de 99% em dívidas estudantis

O Desenrola Fies, uma iniciativa inovadora do governo federal, continua a oferecer uma oportunidade valiosa para estudantes em situação de inadimplência. Com descontos que chegam a até 99%, o programa visa facilitar a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, ajudando milhares de jovens a regularizar suas pendências financeiras e seguir em frente com seus planos educacionais.

Desde o seu lançamento, mais de 283 mil pessoas já se beneficiaram, tornando o Desenrola Fies uma ferramenta crucial para a educação no Brasil.

O Desenrola Fies foi criado pelo governo federal para auxiliar estudantes que estão com o pagamento do financiamento estudantil em atraso. Focado em contratos firmados até 2017 e com pelo menos 90 dias de atraso, o programa visa oferecer um alívio significativo para quem enfrenta dificuldades financeiras.

A alta inadimplência no FIES se deve, em parte, à dificuldade que muitos graduados encontram para se inserir no mercado de trabalho, o que resulta em parcelas atrasadas e juros acumulados, aumentando ainda mais a dívida.

Como aderir ao Desenrola Fies?

Para aderir ao Desenrola Fies, os estudantes inadimplentes podem utilizar diversos canais oficiais dos bancos responsáveis pelos contratos. Confira os passos a seguir:

Caixa Econômica Federal

Acesse o aplicativo da Caixa no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 0800 104 0 104 .

. Ligue para 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões).

Banco do Brasil (BB)

Utilize o aplicativo do BB no seu celular.

Entre em contato pelo WhatsApp no número 61 4004 0001 .

. Ligue para a Central de Atendimento do BB pelo número 0800 729 0001.

Benefícios adicionais para estudantes

Além da renegociação de dívidas, o FIES também utiliza a nota do ENEM a partir da edição de 2010 como critério de seleção. Este ano, alguns estudantes poderão receber R$ 200 para participar das provas, conforme destaca a especialista Laura Alvarenga.

Essa iniciativa visa incentivar a participação no ENEM e, consequentemente, no FIES, proporcionando mais oportunidades para os jovens ingressarem no ensino superior.

Aproveite essa chance de quitar suas dívidas com descontos significativos e continue seus estudos sem preocupações financeiras. Fique atento aos prazos e condições para não perder essa oportunidade de renegociação.

