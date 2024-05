Jovem gari aprovado em concurso conquista salário de R$ 5 mil após dormir apenas 2 horas por noite

Um jovem do Espírito Santo, que conciliava o trabalho de gari com a venda de chup-chup na praia, alcançou seu sonho de se tornar servidor público após anos de dedicação intensa. Matheus Otoni, de 26 anos, iniciou sua jornada aos 20 anos, determinado a estudar para concursos públicos enquanto trabalhava como gari.

Após cinco anos de esforço incansável, ele foi aprovado em um concurso estadual e agora aguarda ansiosamente para assumir seu novo cargo, que oferece um salário de R$ 4.717, além de um auxílio-alimentação de R$ 600.

Após passar por uma rotina difícil de trabalho como gari e poucas horas de sono, jovem conquista o sonhado concurso público – arquivo.

Estratégia de estudo e trabalho como gari

Matheus adotou uma estratégia audaciosa para conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ele relata que, durante meses, dormia apenas duas horas por dia para manter seu ritmo de estudos. “Estudava até as 2h e acordava às 4h40 para trabalhar”, revela Matheus. Sua rotina incluía estudar durante o horário de almoço e ouvir aulas gravadas enquanto desempenhava suas tarefas como gari. Essa disciplina rigorosa e dedicação aos estudos foram essenciais para sua aprovação no concurso, um feito que ele considera um verdadeiro sonho realizado.

Antes de se tornar gari, Matheus participou de um programa social voltado para o ensino da música e concluiu o ensino médio pelo EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A oportunidade de trabalhar como gari surgiu quando ele tinha 20 anos, momento em que precisava ajudar financeiramente em casa. Apesar de sempre sonhar com uma carreira pública, foi somente após descobrir o mundo dos concursos que Matheus decidiu focar completamente nesse objetivo.

Apoio e preparação para concurso

Com a aprovação no concurso, Matheus está prestes a trocar a vassoura e o carrinho pelo novo cargo no funcionalismo público. Ele espera começar a trabalhar em julho e está muito ansioso para iniciar essa nova fase de sua vida. Durante sua preparação, Matheus contou com apoio significativo de seu cursinho, especialmente de José Quirino e Jullyanna Jacobsen, que ofereceram mentoria e suporte essencial para sua jornada de estudos.

Além de estudar, Matheus gosta de correr e frequentar a igreja em seu tempo livre. Embora não tenha filhos, ele acredita estar no caminho certo para proporcionar uma vida melhor para sua futura família. A dedicação e o foco nos estudos são marcas registradas de sua trajetória, que o levaram a transformar sua vida de maneira significativa.

De gari à inspiração para quem sonha com concurso

A história de Matheus Otoni é um exemplo inspirador de superação e determinação. Sua jornada, desde os tempos difíceis trabalhando como gari até a aprovação em um concurso público, demonstra a importância da perseverança e do esforço contínuo.

Ele destaca que, apesar das dificuldades, nunca perdeu de vista seu objetivo final. “Acreditava que, com esforço e dedicação, conseguiria transformar minha vida”, afirma Matheus.

A conquista de Matheus não apenas representa uma mudança significativa em sua vida pessoal e profissional, mas também serve como uma inspiração para outros jovens que enfrentam desafios semelhantes. Sua história reforça a ideia de que, independentemente das circunstâncias, é possível alcançar grandes objetivos com esforço, planejamento e resiliência.

Agora, Matheus se prepara para iniciar uma nova fase de sua vida, ansioso para assumir seu cargo público e continuar contribuindo para a sociedade de maneira diferente. Ele espera que sua trajetória sirva de exemplo para outros trabalhadores e estudantes, mostrando que com determinação e foco, é possível superar adversidades e alcançar o sucesso.

Matheus Otoni, ao longo de cinco anos de dedicação extrema, transformou sua vida de maneira significativa. Sua história de perseverança e sucesso serve como inspiração para muitos, mostrando que é possível alcançar grandes objetivos, independentemente das dificuldades enfrentadas. Com um futuro promissor pela frente, Matheus está preparado para continuar sua jornada, agora como servidor público, sempre buscando novas formas de crescer e contribuir para a sociedade.