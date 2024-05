Empresa CANCELA fabricação de 4 modelos de carros amados pelos brasileiros

Toyota descontinua quatro modelos populares no Brasil, incluindo o Prius e o Camry. Saiba como a marca está modernizando seu portfólio de veículos.

A Toyota, uma das empresas mais queridas pelos brasileiros, anunciou a descontinuação de quatro modelos populares no país.

Essa decisão encerra um capítulo significativo na história automotiva de uma das maiores montadoras no Brasil.

Entre os modelos afetados estão Etios, Etios Sedan, Prius, Camry e a versão SRX da Hilux, cada um com um legado importante entre os consumidores. Saiba mais a seguir.

Toyota cancela produção de Etios, Prius, Camry e Hilux SRX no Brasil. Conheça os impactos e as novidades que a montadora traz para o mercado. (Foto: divulgação).

Por que esses modelos serão descontinuados? Entenda a escolha da empresa

Os modelos Etios e Etios Sedan, produzidos na fábrica de Sorocaba, foram descontinuados em 2021.

Esses carros perderam espaço para o Yaris e Yaris Sedan, que conquistaram a preferência do público gradualmente. Com a saída do Etios, o Corolla Cross veio para preencher o vazio deixado.

Outro modelo que teve sua produção encerrada foi o Prius.

Embora seja o carro híbrido mais vendido mundialmente, no Brasil ele não teve o mesmo sucesso. Isso levou a Toyota a interromper sua fabricação em agosto de 2021.

O Camry, um sedan de design sofisticado, também saiu de linha em agosto de 2021.

Com um preço elevado de R$ 320.000, ele não conseguiu competir com os modelos mais acessíveis da marca. As vendas insuficientes não justificaram a continuidade do modelo no mercado brasileiro.

A versão SRX da Hilux, a mais popular da icônica caminhonete, representava 44% das vendas do modelo.

Surpreendentemente, a Toyota decidiu descontinuar essa versão, introduzindo a SRX Plus como sua substituta.

De acordo com a montadora, essa mudança faz parte de uma estratégia de atualização do portfólio de vendas.

Veja também: ESTES carros não irão pagar IPVA a partir dessa semana, veja

Toyota lançará novos modelos de carro no Brasil?

Apesar dessas despedidas, a Toyota traz novidades para o mercado. O Yaris Cross, um mini SUV compacto, foi recentemente registrado no INPI e promete agitar o segmento.

Posicionado como o SUV mais barato da Toyota no Brasil, o Yaris Cross oferecerá motorização híbrida-flex, situando-se abaixo do Corolla Cross.

Este lançamento é aguardado com grande expectativa e tem potencial para competir fortemente com modelos como Hyundai Creta e Jeep Renegade.

A decisão de descontinuar esses modelos reflete a estratégia da Toyota de modernizar e atualizar sua linha de produtos.

Com a introdução do Yaris Cross, a montadora espera atender melhor às demandas do mercado brasileiro, oferecendo veículos que combinam inovação tecnológica e eficiência energética.

Além disso, a Toyota continua focada em expandir sua presença no segmento de veículos híbridos.

O Yaris Cross híbrido-flex é um exemplo dessa estratégia, proporcionando aos consumidores brasileiros uma opção mais acessível e sustentável.

FIM de uma era

A saída de cena de modelos icônicos como Etios, Prius e Camry certamente marca o fim de uma era para muitos consumidores brasileiros.

No entanto, a chegada do Yaris Cross e a atualização de modelos como a Hilux SRX Plus demonstram o compromisso da Toyota em continuar inovando e oferecendo produtos que atendam às necessidades e expectativas dos clientes.

Os consumidores podem esperar que a Toyota mantenha sua tradição de qualidade e confiabilidade, mesmo com essas mudanças significativas.

A introdução de novos modelos e a atualização do portfólio são movimentos estratégicos que visam manter a competitividade da marca no mercado brasileiro.

Em resumo, a Toyota está se adaptando às mudanças do mercado, descontinuando modelos que já não atendem às demandas e introduzindo novas opções que prometem conquistar o público brasileiro.

A expectativa é que essas novidades tragam um novo fôlego para a montadora, reforçando sua posição de destaque no setor automotivo do país.

Veja também: Gastando DEMAIS com seu carro? Entenda como reduzir despesas