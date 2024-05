ATENÇÃO: motoristas serão parados com mais frequência no trânsito

Abordagens a veículos no trânsito em SP aumentam 102% nos primeiros meses do ano. Campanhas do Detran-SP reduzem casos de embriaguez ao volante em 57%.

O Maio Amarelo tem mostrado resultados bastante significativos no trânsito, sobretudo no Estado de São Paulo.

Nos primeiros quatro meses do ano, as abordagens a veículos aumentaram 102%, comparado ao mesmo período do ano passado.

Este aumento de fiscalização trouxe uma redução de 57% nos casos de embriaguez ao volante, onde a dosagem de álcool ultrapassa 0,34 mg por litro de ar expelido.

Campanhas educativas e fiscalização rigorosa no trânsito

Essas ações são conduzidas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), com o apoio das polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.

Eduardo Aggio, diretor-presidente do Detran-SP, ressalta a importância da prevenção e da fiscalização, afirmando que “toda vida importa” e que a segurança no trânsito é uma responsabilidade coletiva.

O Detran-SP e o Governo de SP realizaram 11 campanhas educativas e de conscientização atreladas às ações de fiscalização.

Em apenas doze meses, o volume de veículos fiscalizados pelo Detran-SP subiu 40%. Em abril de 2023, foram 17.395 abordagens, contra 24.474 no último mês.

Aproveitando o Maio Amarelo, uma nova campanha foi lançada com o mote “de zero a sem em um piscar de olhos”.

Além das ações educativas, o Detran-SP anunciou o novo Infosiga, um portal com estatísticas que embasam políticas públicas de segurança viária, com um investimento de R$ 9 milhões.

Também haverá o relançamento do Observatório Estadual de Trânsito.

Iniciativas para todos os usuários das vias

O Detran-SP não se limita apenas aos motoristas. O órgão desenvolve atividades específicas para ciclistas, motociclistas e pedestres, que são considerados os mais vulneráveis no trânsito.

Aproximadamente 45% das mortes em acidentes no país envolvem motociclistas. As ações educativas ocorrem durante todo o mês de maio em várias regiões do estado, incluindo:

Araçatuba

Araraquara

Bauru

Franca

São José dos Campos; e

Presidente Prudente.

As ações são lideradas pelo Detran-SP e pela Escola Paulista de Trânsito (EPT). A EPT promove uma programação especial de palestras abertas ao público, transmitidas via portal do Detran-SP no YouTube.

A campanha deste ano, “Paz no trânsito começa por você”, destaca a responsabilidade de todos os usuários das vias públicas na garantia da segurança mútua.

Compromisso do Detran-SP com a segurança e eficiência

O Detran-SP tem como meta prevenir sinistros e preservar vidas, buscando um trânsito mais seguro e harmonioso.

Comprometido com valores de segurança e eficiência, o órgão está implementando a transformação digital para melhorar a qualidade de vida dos paulistas, facilitando o acesso aos serviços públicos.

Hoje, 93% dos atendimentos nas unidades integradas ao Poupatempo são realizados digitalmente.

Como o maior órgão executivo de trânsito do país, o Detran-SP gerencia 28% da frota brasileira, com mais de 34 milhões de veículos registrados e mais de 25 milhões de motoristas habilitados.

Mensalmente, o órgão emite aproximadamente 400 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e 1,2 milhão de Certificados de Registro e Licenciamento Veicular (CRLVs), totalizando mais de 136 mil documentos por dia.

O Detran-SP segue empenhado em oferecer serviços de excelência aos cidadãos, promovendo um trânsito seguro e pacífico para todos.

