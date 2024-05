Pagamento importante para brasileiros começa HOJE, veja

Pagamento do Bolsa Família de maio começou na sexta, dia 17. Beneficiários do Rio Grande do Sul recebem primeiro; veja calendário e valores do benefício.

O governo federal iniciou o pagamento da parcela de maio do programa Bolsa Família nesta sexta-feira, dia 17.

Os depósitos seguirão o calendário escalonado conforme o Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários e se estenderão até o dia 31 de maio.

A antecipação do pagamento para todos os municípios do Rio Grande do Sul no primeiro dia de liberação é uma das novidades deste mês, beneficiando aproximadamente 583 mil famílias gaúchas. Veja!

Bolsa Família de maio começou a ser pago dia 17. Confira quem tem direito, valores e calendário completo do benefício. (Foto: divulgação).

Quem recebe o Bolsa Família 2024?

Para ser elegível ao Bolsa Família 2024, a renda per capita da família deve ser de, no máximo, R$ 218 mensais.

Este valor é calculado somando-se os salários de todos os residentes da casa e dividindo pelo número total de pessoas.

Caso atenda a esse critério, é necessário se inscrever no Cadastro Único, apresentando documentos como CPF ou título de eleitor em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Após a inscrição, a família deve aguardar a inclusão no programa, que ocorre mensalmente. Para acompanhar o status da inscrição, pode-se ligar para:

Central de Atendimento da Caixa no número 111; ou

Central de Atendimento Caixa ao Cidadão, no 0800 726 02 07.

Não deixe de conferir: SAIU a lista de convocados para novos SAQUES do CadÚnico

Como receber o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários do Bolsa Família podem receber o auxílio pelo aplicativo Caixa Tem, em uma conta Poupança Social Digital.

Desde março do ano passado, o aplicativo Bolsa Família para celulares substituiu o aplicativo do Auxílio Brasil, permitindo consultas e movimentações do benefício.

É essencial manter os dados atualizados no aplicativo para garantir o recebimento correto do valor.

Calendário de pagamento Bolsa Família

O calendário de pagamento de maio é escalonado e segue o número final do NIS dos beneficiários. Confira as datas:

17 de maio: NIS final 1

20 de maio: NIS final 2

21 de maio: NIS final 3

22 de maio: NIS final 4

23 de maio: NIS final 5

24 de maio: NIS final 6

27 de maio: NIS final 7

28 de maio: NIS final 8

29 de maio: NIS final 9

31 de maio: NIS final 0

Composição e valor do benefício

Desde 2023, o Bolsa Família foi atualizado com novos benefícios, alcançando 21 milhões de famílias.

Há um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos, e para gestantes e lactantes.

Além disso, famílias com crianças até seis anos recebem um adicional de R$ 150. Assim, o valor total do benefício pode chegar a R$ 850. Veja com detalhes:

Benefício de Renda de Cidadania : pago a todos os membros da casa, no valor de R$ 142 por pessoa.

: pago a todos os membros da casa, no valor de R$ 142 por pessoa. Benefício Complementar : garante que nenhuma família receba menos de R$ 600. É pago quando o Benefício de Renda de Cidadania não atinge este valor mínimo.

: garante que nenhuma família receba menos de R$ 600. É pago quando o Benefício de Renda de Cidadania não atinge este valor mínimo. Benefício Primeira Infância : R$ 150 por criança até 6 anos.

: R$ 150 por criança até 6 anos. Benefício Variável Familiar: R$ 50 por gestante, criança entre 7 e 12 anos incompletos, ou adolescente entre 12 e 18 anos incompletos.

Para garantir o recebimento dos benefícios, é fundamental que as famílias mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único e estejam atentas ao calendário de pagamento.

Não deixe de conferir: Conheça os Benefícios Integrados e garanta até R$2.490 de auxílio do Governo