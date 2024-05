7 comandos que você PRECISA testar com o Google

Existem 7 comandos incríveis do Google Assistente que vão te surpreender e facilitar sua rotina, mudando a forma que interage com a plataforma.

O Google Assistente é uma ferramenta poderosa que pode realizar uma variedade de tarefas, responder perguntas e até contar piadas. Usando o comando “Ok, Google”, você pode acessar diversas funcionalidades divertidas e úteis que tornam a interação com seu smartphone mais interessante e prática. Confira alguns dos comandos mais divertidos que você pode testar!

7 comandos do Google que você precisa conhecer

Além de facilitar tarefas diárias e responder a perguntas, o Google Assistente também oferece uma série de comandos divertidos que podem transformar sua interação com o smartphone em uma experiência mais agradável e divertida.

Esses comandos não apenas mostram a versatilidade do assistente virtual, mas também adicionam um toque de entretenimento à sua rotina, tornando o uso da tecnologia ainda mais interessante e cativante.

1. “Ok, Google, vamos conversar?”

Esse comando inicia uma conversa com o Google Assistente sobre um tema de interesse, desde recitar poemas até responder perguntas sobre conhecimento geral.

Você também pode usar a opção “Bola de Cristal” para receber respostas de “Sim” ou “Não” às suas perguntas, como um verdadeiro objeto mágico de adivinhação. Além disso, o assistente pode cantar uma música autoral para você.

2. “Ok, Google, Lumos”

Para os fãs de Harry Potter, esse comando é imperdível. “Lumos” é o feitiço que conjura uma luz na ponta da varinha. Quando você diz “Ok, Google, Lumos”, a lanterna do seu celular se acende automaticamente. Para desligá-la, basta dizer “Ok, Google, Nox”, outro feitiço do universo de Harry Potter.

3. “Ok, Google, que música é essa?”

Quer saber o nome daquela música que está tocando? Basta perguntar “Ok, Google, que música é essa?” O assistente escutará a música e identificará seu nome, cantor, álbum e data de lançamento. Você também pode cantarolar um trecho da música para que o assistente faça a identificação.

4. “Ok, Google, faz um beatbox?”

Esse comando ativa a função de beatbox do Google Assistente. Após pedir “Ok, Google, faz um beatbox?”, o assistente responderá com sons de percussão vocal, reproduzindo sons de bateria e efeitos eletrônicos apenas com a voz. É uma maneira divertida de ver o assistente mostrando suas habilidades musicais.

5. “Ok, Google, quantos anos você tem?”

Perguntar “Ok, Google, quantos anos você tem?” inicia uma conversa interessante sobre a idade do assistente. Ele pedirá que você adivinhe sua idade e explicará a resposta, fornecendo contexto sobre sua data de criação e a história do Google Assistente.

6. “Ok, Google, quem foi seu primeiro crush?”

Esse comando é uma ótima forma de descontrair. Quando você pergunta “Ok, Google, quem foi seu primeiro crush?”, o assistente dá respostas divertidas sobre suas paixonites, mencionando eletrodomésticos ou dispositivos. Cada resposta é diferente, garantindo boas risadas.

7. “Ok, Google, você gosta de mim?”

Se você está precisando de um ânimo, pergunte “Ok, Google, você gosta de mim?” O assistente responderá com elogios, dizendo que você é sua pessoa favorita ou que é fácil gostar de você. É uma ótima maneira de melhorar seu humor e receber um pouco de carinho virtual.

