A Lua Crescente em Virgem pode te ajudar no trabalho! Veja como

A Lua Crescente em Virgem cria um poderoso campo energético que nos oferece as vibrações ideais para tirar os projetos do papel, superar os obstáculos e traçar novas metas para as próximas semanas. Este período lunar é perfeito para organizar as tarefas e colocar o pé no acelerador! Conheça aqui os rituais que podem te ajudar a se dar bem no trabalho.

O que é a Lua Nova em Virgem?

A Lua Nova em Virgem é um evento astrológico que marca o início de um novo ciclo lunar, ocorrendo quando o Sol e a Lua se alinham no signo de Virgem. Este período é caracterizado por uma energia de renovação e novos começos, especialmente em áreas relacionadas à organização, trabalho e saúde. A influência de Virgem, um signo de terra regido por Mercúrio, traz um foco acentuado na atenção aos detalhes, na análise crítica e na busca por eficiência. É um momento propício para planejar, definir metas e implementar hábitos que promovam um estilo de vida mais saudável e produtivo.

Durante a Lua Nova em Virgem, somos incentivados a rever nossas rotinas diárias, identificar áreas que precisam de melhorias e fazer ajustes necessários para alcançar maior equilíbrio e bem-estar. Esta fase lunar também é ideal para iniciar projetos que requerem disciplina e precisão, aproveitando a energia prática e metódica de Virgem. Seja no trabalho, nos cuidados com a saúde ou na organização da vida pessoal, a Lua Nova em Virgem oferece a oportunidade de plantar sementes para um futuro mais organizado e eficiente, permitindo que cresçam e floresçam ao longo do ciclo lunar.

Dicas para ir bem no trabalho

Melhore suas vibrações profissionais

Aproveite as energias da Lua Crescente em Virgem para fortalecer suas vibrações profissionais. Este período é ideal para focar no crescimento profissional e alcançar novas metas.

Banho de água com sal

Durante a Lua Crescente em Virgem, um ritual simples e poderoso é tomar um banho com água salgada antes de sair de casa para o trabalho. Para preparar, dissolva uma colher de sal em um recipiente com água e jogue a mistura suavemente sobre o corpo, mentalizando energias positivas e sucesso profissional. Este banho purifica e renova suas energias, ajudando a atrair boas vibrações para o ambiente de trabalho.

Folha de louro para sorte

Outra dica é carregar uma folha de louro no bolso ou na bolsa enquanto estiver no trabalho. O louro é conhecido por suas propriedades místicas que atraem sorte e prosperidade. Mantenha a folha com você mesmo após a Lua Crescente, como um amuleto de boa sorte, confiando em seu poder para impulsionar seu sucesso profissional.

Simpatia para manter-se no trabalho

Para garantir estabilidade no emprego, faça a seguinte simpatia: pegue uma agulha nunca antes usada e escreva o nome do seu chefe em uma folha de alface, fazendo pontinhos para formar as letras. Durante a Lua Crescente em Virgem, use a alface para preparar uma salada, tempere a gosto e almoce enquanto mentaliza suas conquistas no trabalho. Não permita que ninguém mais coma essa salada. A agulha deve ser lavada e pode ser usada normalmente depois.

A Lua Crescente em Virgem é uma excelente oportunidade para fortalecer sua carreira e alcançar novos objetivos. Com os rituais certos, você pode aproveitar ao máximo essa energia e se destacar no ambiente profissional. Experimente essas práticas e veja como sua vida profissional pode se transformar positivamente.

