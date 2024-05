3 MacBooks por R$ 2.000? Confira oportunidades no leilão da Receita

Leilão da Receita oferece produtos a preços muito acessíveis, confira alguns: MacBooks, iPhone 12 Pro Max e mais.

A Receita Federal iniciará no dia 23 de maio um leilão com itens apreendidos e abandonados no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Entre os produtos disponíveis para arremate, destaca-se o lote 141, composto por dois MacBooks Pro e um MacBook Air, por um valor inicial de R$ 2.000. Além dos notebooks, o lote ainda inclui um iPhone 12 Pro Max de 512 GB e uma câmera de videoconferência.

Receita Federal inicia leilão com três MacBooks por R$ 2.000 e mais! Veja detalhes e saiba como garantir sua chance de arremate. (Foto: divulgação)

Detalhes dosprodutos e lotes disponíveis

O lote 141 é um dos mais cobiçados, contendo dois MacBooks Pro e um MacBook Air, além de um iPhone 12 Pro Max. É importante lembrar que o valor inicial de R$ 2.000 é apenas o ponto de partida para o arremate. Dependendo do interesse dos participantes, o lance final pode ser bem mais alto. Além disso, os produtos não possuem garantia de fabricantes ou da Receita Federal.

Para este leilão, a Receita Federal disponibilizou 245 lotes com itens variados, como eletrônicos, artigos automotivos, peças de vestuário, joias e pedras preciosas. Há lotes exclusivos para pessoas jurídicas e outros abertos a pessoas físicas. Um destaque é o lote 77, com quatro smartphones Xiaomi 10 por um preço mínimo de R$ 1.400. Outro lote interessante é o 122, que inclui um Nintendo Switch, um celular Xiaomi Redmi 9T de 64 GB e dois fones de ouvido JBL Tune Pure Bass Wireless, com valor inicial de R$ 800.

Veja mais sobre: Santander libera 219 casas para leilão em 17 estados

Como participar do leilão da Receita Federal?

Para participar do leilão eletrônico, siga os passos descritos no edital da Receita Federal. O primeiro passo é acessar a opção “Participar de leilão eletrônico da Receita Federal” no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) pelo link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/Login.

O login deve ser feito com os dados da sua conta Gov.br de nível Prata ou Ouro. Pessoas físicas devem ser maiores de 18 anos (ou emancipadas) e inscritas no Cadastro de Pessoas Física (CPF). Pessoas jurídicas precisam ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Após efetuar o login, acesse a página do leilão ( http://www25.receita.fazenda.gov.br/sle-sociedade/portal/edital/817700/1/2024 ) e selecione o lote desejado. Clique em “Incluir proposta” para registrar seu lance. As propostas poderão ser feitas a partir das 8h do dia 23 de maio até as 21h do dia 27 de maio. No dia seguinte, 28 de maio, a partir das 10h, inicia-se a rodada de lances.

Os vencedores devem retirar os itens arrematados no recinto armazenador dentro de 30 dias. Se não forem retirados nesse prazo, os objetos serão considerados abandonados. A Receita Federal não envia as mercadorias pelos Correios ou transportadoras, sendo necessário a retirada presencial.

Participar do leilão da Receita Federal é uma excelente oportunidade para adquirir produtos de alto valor por preços competitivos. Com uma variedade de lotes disponíveis, desde eletrônicos até joias, é possível encontrar itens que atendam a diferentes necessidades e interesses. Fique atento às regras e prazos para garantir que sua participação seja bem-sucedida e aproveite as oportunidades oferecidas.

Não deixe de conferir: Leilão oferece imóveis com descontos de até 50%