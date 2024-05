Seguro-desemprego tem DUAS parcelas adicionais APROVADAS para saque imediato; veja

Foi anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um pacote de medidas econômicas para atender o estado do Rio Grande do Sul.

Entre elas, a liberação de duas parcelas adicionais do seguro-desemprego, totalizando mais de R$ 11 mil para cada desempregado.

NOVIDADES no seguro-desemprego

Pela legislação tradicional, os trabalhadores podem receber de três a cinco parcelas do seguro-desemprego.

No entanto, após a liberação de R$ 495 milhões, o Ministério do Trabalho vai conceder mais duas parcelas do benefício, totalizando até sete pagamentos consecutivos para quem está sem emprego.

Quem tem direito ao seguro-desemprego?

O benefício do seguro-desemprego não é concedido apenas para quem está desempregado. É necessário atender a certos critérios, incluindo:

Ser demitido sem justa causa e trabalhar com carteira assinada.

Ter recebido salários de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à jurídica em períodos específicos.

Não possuir renda própria para seu sustento e de sua família.

Não estar recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente.

Prorrogação automática

Não é necessário solicitar a prorrogação das parcelas do seguro-desemprego, pois o pagamento será automaticamente prorrogado por duas parcelas para 140 mil trabalhadores desempregados no estado do Rio Grande do Sul.

Valores e formas de recebimento

O valor mínimo da parcela é de R$ 1.412, enquanto o máximo é de R$ 2.313,74. O pagamento será depositado em:

Conta corrente para quem informar os dados bancários no App da Carteira de Trabalho Digital.

Conta poupança do Caixa Tem, criada automaticamente para quem não informar os dados bancários.

