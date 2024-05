Receba R$ 1,4 MIL antecipado; consulte e saiba como sacar

O governo federal, em parceria com o Ministério do Trabalho, decidiu antecipar o calendário de pagamento do Abono do PIS/PASEP, proporcionando um alívio financeiro para milhares de trabalhadores.

O valor total antecipado para saque atinge a expressiva marca de R$ 758 milhões, beneficiando mais de 705,2 mil trabalhadores.

Saiba como o governo antecipou o Abono do PIS/PASEP, aliviando impactos econômicos. Consulte quem recebe e valores pagos. Calendário unificado para facilitar saques. (Foto: divulgação).

Pagamento PIS/PASEP 2024

Os beneficiários do Abono do PIS/PASEP neste ano são os trabalhadores que atuaram com carteira assinada em 2022, recebendo até dois salários mínimos por mês.

O calendário de pagamento foi unificado para trabalhadores tanto do setor público quanto do setor privado, estabelecendo como critério o mês de nascimento do beneficiário.

Confira: Receita Federal muda o prazo de declaração do Imposto de Renda?

Quem pode sacar antecipadamente?

O Ministério do Trabalho e Emprego autorizou a antecipação do saque do PIS/PASEP para todos os residentes do estado do Rio Grande do Sul.

Com mais de 336 cidades já reconhecidas em situação de calamidade pública, o governo busca amenizar os impactos econômicos decorrentes das recentes tragédias, estendendo o benefício a todas as localidades afetadas.

Calendário de pagamentos específico

Para os moradores do Rio Grande do Sul, o saque do abono salarial será disponibilizado a partir do dia 15 de maio, independentemente do mês de nascimento do beneficiário.

Para o restante do país, os saques começam também em 15 de maio, contemplando os nascidos em maio e junho, e se estendem até agosto.

Valor do abono e critérios de cálculo

O valor do Abono do PIS/PASEP pode variar de R$ 116 a R$ 1.412, dependendo do número de meses trabalhados durante o ano-base, que foi 2022.

O montante aumenta conforme o aumento do período trabalhado, conforme a tabela abaixo:

1 mês : R$ 118

: R$ 118 2 meses : R$ 235

: R$ 235 3 meses : R$ 353

: R$ 353 4 meses : R$ 471

: R$ 471 5 meses : R$ 588

: R$ 588 6 meses : R$ 706

: R$ 706 7 meses : R$ 824

: R$ 824 8 meses : R$ 941

: R$ 941 9 meses : R$ 1.059

: R$ 1.059 10 meses : R$ 1.177

: R$ 1.177 11 meses : R$ 1.294

: R$ 1.294 12 meses: R$ 1.412

Essa medida do governo busca não só aliviar as dificuldades financeiras enfrentadas pelos trabalhadores, mas também estimular a economia local em tempos de crise, garantindo que os benefícios do Abono do PIS/PASEP cheguem de forma mais rápida e eficaz às mãos daqueles que mais necessitam.

Confira: Novo saque de R$ 6.220 liberado pela Caixa: confira quem pode receber