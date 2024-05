Novo saque de R$ 6.220 liberado pela Caixa: confira quem pode receber

Recentemente, a Caixa Econômica Federal lançou um novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade natural, destinado aos moradores de Magé, no Rio de Janeiro, impactados pelas intensas chuvas ocorridas no início do ano.

Esse auxílio, que pode atingir até R$ 6.220,00, visa amparar as famílias na reconstrução de suas moradias e na aquisição de itens essenciais.

Saque do FGTS em Magé: Novo benefício de até R$ 6.220 para vítimas de calamidade. Saiba quem pode receber e como solicitar online. (Foto: divulgação).

Quem pode receber o benefício?

Para ter direito ao saque do FGTS por calamidade, o trabalhador precisa possuir saldo em sua conta do FGTS e não ter realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

A verificação dos endereços dos beneficiários é realizada pela Defesa Civil Municipal, assegurando que apenas os residentes das áreas mais afetadas tenham acesso ao benefício.

Processo de solicitação

Muitos beneficiários possuem dúvidas sobre o processo de solicitação, especialmente quanto aos documentos necessários e como enviá-los.

É essencial providenciar uma foto do documento de identidade (frente e verso), uma selfie com o documento e um comprovante de residência em nome do trabalhador ou cônjuge, emitido até 120 dias antes da calamidade.

Passo a passo para solicitar o saque do FGTS

Acesse o aplicativo FGTS (disponível para Android e iOS).

Clique em “Meus Saques”.

Selecione “Outras Situações de Saque – Calamidade Pública”.

Escolha o município.

Envie os documentos necessários.

Escolha a opção para creditar o valor em conta.

Indique uma conta para receber os valores.

Após análise, se aprovado, o valor estará disponível em até 5 dias úteis.

O prazo para solicitar o saque-calamidade em Magé é até o dia 22 de junho de 2024. Para mais informações, acesse o site da Caixa Econômica Federal ou entre em contato pelo telefone 0800 726 0207. Esteja atento aos prazos e procedimentos para garantir o acesso a esse importante auxílio.

