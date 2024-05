Bolsa solitária: quem mora sem companhia ganha R$ 140, R$ 50, R$ 200 ou R$ 680? Entenda

Em meio às atualizações e fiscalizações rigorosas do Bolsa Família, beneficiários que vivem sozinhos, conhecidos como unipessoais, enfrentam um período decisivo em maio de 2024. O governo federal tem intensificado a verificação dos registros para eliminar inconsistências e assegurar que o auxílio seja concedido somente a quem realmente cumpre os critérios do programa.

Bolsa “solitária”: novas regras para beneficiários unipessoais

Os beneficiários unipessoais do Bolsa Família que têm suas rendas enquadradas dentro do limite de R$ 218 por pessoa continuarão recebendo o valor integral de R$ 600 neste mês. Esses indivíduos representam aqueles cuja situação financeira não ultrapassa o teto estabelecido, garantindo assim a manutenção do benefício total.

No entanto, para aqueles que viram sua renda aumentar para um montante entre R$218,01 e R$660, há uma transição significativa. Esses beneficiários são automaticamente incluídos na nova Regra de Proteção, onde continuam a receber o Bolsa Família, mas com uma redução para 50% do valor original, ou seja, R$300 ao mês. Essa medida visa evitar o corte abrupto do auxílio para quem teve melhorias marginais na renda.

Condições para recebimento e riscos de cortes

Para garantir o recebimento do benefício em maio e nos meses subsequentes, é crucial que todos os dados estejam corretamente atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Além disso, o cumprimento de todas as obrigações do programa, como a frequência escolar mínima e o acompanhamento médico obrigatório, são essenciais, embora tais requisitos sejam mais comuns em famílias com mais de um membro.

Importante destacar que o risco de cancelamento ou bloqueio do benefício é elevado para as famílias unipessoais que excedem o limite de renda estabelecido ou falham em manter seus dados atualizados. Este processo de verificação contínua é parte do esforço do governo para prevenir fraudes e assegurar uma distribuição justa dos recursos.

Calendário de pagamentos de Maio do Bolsa Família

Para organizar melhor a distribuição e evitar aglomerações, o calendário de pagamentos do Bolsa Família foi adaptado para os últimos dez dias úteis de maio, seguindo a ordem do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Confira as datas:

NIS final 1 – 17 de maio;

– 17 de maio; NIS final 2 – 20 de maio (disponível a partir de 18 de maio, sábado);

– 20 de maio (disponível a partir de 18 de maio, sábado); NIS final 3 – 21 de maio;

– 21 de maio; NIS final 4 – 22 de maio;

– 22 de maio; NIS final 5 – 23 de maio;

– 23 de maio; NIS final 6 – 24 de maio;

– 24 de maio; NIS final 7 – 27 de maio (disponível a partir de 25 de maio, sábado);

– 27 de maio (disponível a partir de 25 de maio, sábado); NIS final 8 – 28 de maio;

– 28 de maio; NIS final 9 – 29 de maio;

– 29 de maio; NIS final 0 – 31 de maio.

Essa organização é crucial para garantir que todos os beneficiários recebam seus pagamentos de forma eficiente e segura, especialmente em um período onde a precisão é fundamental.

