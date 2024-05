Receba de R$ 1,4 mil a R$ 7,8 mil pelo INSS antes do prazo oficial; descubra como

O Governo Federal, através da pasta da Previdência Social, autorizou a antecipação dos pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios sociais pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Essa medida é uma resposta direta aos impactos das catástrofes naturais que devastaram várias cidades do Rio Grande do Sul, afetando gravemente a vida de milhares de cidadãos.

Beneficiários em áreas selecionadas podem antecipar pagamentos do INSS. Aprenda o processo de solicitação e veja quando os pagamentos serão liberados. (Foto: divulgação).

Como solicitar a antecipação?

Para os moradores das regiões atingidas, o processo para solicitar a antecipação dos pagamentos é simples e pode ser feito de várias maneiras:

Presencialmente nos bancos

Através de aplicativos de celular

Por telefone

Diretamente com o gerente do banco onde o benefício é recebido.

É crucial que os interessados notifiquem o banco sobre seu interesse em antecipar o pagamento do salário de junho para maio.

Esta ação permitirá que o beneficiário receba, ainda no mês de maio, não apenas o salário de junho mas também a segunda parcela do 13º salário.

Para que a antecipação seja efetivada, o beneficiário deverá formalizar o pedido, que será processado para que o pagamento do mês de junho seja realizado junto ao de maio.

Assim, os cidadãos afetados pelas enchentes poderão receber um valor dobrado neste período, o que certamente ajudará a mitigar os prejuízos sofridos.

Aproveite e confira: Você tem direito a R$ 540 pelo Caixa Tem? Confira agora se está na lista!

Calendário de pagamentos do INSS é antecipado

O calendário de pagamentos foi ajustado para facilitar o acesso rápido aos fundos para aqueles em situação de emergência.

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo, as datas de liberação são as seguintes:

Final 1: 24/05

Final 2: 27/05

Final 3: 28/05

Final 4: 29/05

Final 5: 31/05

Final 6: 03/06

Final 7: 04/06

Final 8: 05/06

Final 9: 06/06

Final 0: 07/06

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, a liberação ocorre em datas agrupadas por final de benefício:

Finais 1 e 6: 03/06

Finais 2 e 7: 04/06

Finais 3 e 8: 05/06

Finais 4 e 9: 06/06

Finais 5 e 0: 07/06

Esta medida de antecipação é destinada exclusivamente aos moradores das cidades afetadas pelas fortes chuvas e inundações, como é o caso da capital, Porto Alegre, que viu muitas de suas áreas completamente submersas.

É importante destacar que apenas os beneficiários de aposentadorias, pensões ou do BPC (Benefício de Prestação Continuada) estão autorizados a solicitar essa antecipação.

Benefícios temporários também não estão incluídos nesta medida.

A iniciativa do governo visa proporcionar um alívio financeiro imediato para aqueles que enfrentam as dificuldades causadas pelos desastres naturais, garantindo que possam lidar com as emergências sem a preocupação imediata com suas condições econômicas.

Aproveite e confira: Desvendada função secreta do Caixa Tem que libera saque imediato de R$ 1.000! Veja como fazer