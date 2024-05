Nova rodada de PIX até R$ 1.412,00 para CPF final 1, 2, 0, 9, 8, 6, 7, 5, 4 e 3

A partir deste mês, entra em vigor o novo calendário de PIX do PIS/PASEP 2024, beneficiando milhões de trabalhadores que atendem aos critérios de elegibilidade.

Para ter direito ao abono salarial, é essencial que o trabalhador tenha recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no ano-base de 2022.

É crucial também que o empregador tenha informado corretamente os dados do funcionário no RAIS ou no eSocial.

Confira o novo calendário do PIS/PASEP 2024, agora simplificado e unificado. Verifique as datas de pagamento e as regras de elegibilidade atualizadas. (Foto: divulgação).

Como ter acesso às informações sobre o PIS/PASEP 2024?

O acesso às informações sobre elegibilidade pode ser realizado através da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Além disso, o aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para dispositivos Android e iOS, permite que os usuários acompanhem o status do benefício e consultem mais detalhes sobre os pagamentos.

Saiba também: Consulte seu seguro-desemprego pelo PIS: veja o passo a passo!

MUDANÇAS no PIS/PASEP 2024

O processo de pagamento foi unificado para simplificar o acesso aos benefícios.

Agora, os pagamentos via PIX serão realizados seguindo o mês de nascimento do beneficiário, começando em 15 de maio e estendendo-se até 27 de dezembro de 2024.

Esta mudança visa reduzir a confusão decorrente dos calendários anteriormente distintos e facilitar o planejamento financeiro dos trabalhadores.

A base de cálculo para o benefício foi ajustada para o ano de 2022, refletindo as alterações no mercado de trabalho causadas pela pandemia de Covid-19.

Esta adequação busca corrigir distorções causadas por períodos de suspensão de trabalho e redução de jornada durante a crise sanitária.

Critérios de elegibilidade ao PIX PIS/PASEP 2024

Para ser elegível ao PIS/PASEP, o trabalhador deve estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos e ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias, consecutivos ou não, no ano de referência.

Além disso, é fundamental que os dados trabalhistas estejam corretamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Muitas pessoas não se dão conta de que, além de ter trabalhado por alguns meses, é necessário ter pelo menos cinco anos de contribuição ao PIS/PASEP, mesmo que não sejam consecutivos, para ter direito ao primeiro abono salarial.

Calendário detalhado do PIX PIS/PASEP 2024

Para o PIS, as datas de pagamento em 2024 são as seguintes:

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;

Fevereiro – 15 de março de 2024;

Março e Abril – 14 e 15 de abril de 2024, respectivamente;

Maio e Junho – 15 de maio de 2024;

Julho e Agosto – 15 de junho de 2024;

Setembro e Outubro – 15 de julho de 2024;

Novembro e Dezembro – 15 de agosto de 2024.

Para o PASEP, os pagamentos são organizados pelo último dígito da inscrição, com datas que vão de 15 de fevereiro a 15 de agosto de 2024.

Com o início dos pagamentos do PIS/PASEP 2024, é vital que os trabalhadores verifiquem sua elegibilidade e anotem as datas de pagamento para evitar surpresas.

A unificação do calendário reflete um esforço para tornar o processo mais simples e organizado, assegurando que todos os beneficiários recebam seus pagamentos dentro do prazo estipulado.

Saiba também: Descubra se você pode sacar entre R$ 118 e R$ 1.412 do PIS/PASEP este mês