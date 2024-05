Descubra se você pode sacar entre R$ 118 e R$ 1.412 do PIS/PASEP este mês

No mês de maio, mais brasileiros terão acesso ao saque do PIS/PASEP 2024. Este abono é direcionado tanto para servidores públicos quanto para profissionais com carteira assinada.

Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base para o cálculo. As regras devem ser observadas atentamente.

Saques do PIS/PASEP 2024 disponíveis de R$ 118 a R$ 1.412 em maio. Confira quem tem direito e os valores proporcionais aos meses trabalhados em 2022. (Foto: divulgação).

Brasileiros podem receber entre R$ 118 e R$ 1.412 em maio

Todos os anos, os brasileiros têm a oportunidade de sacar o abono salarial, cujos valores este ano variam entre R$ 118 e R$ 1.412.

O PIS/PASEP 2024 está sendo liberado de acordo com o mês de nascimento do trabalhador, uma mudança em relação ao calendário anterior, que era definido pelo número de inscrição.

A expectativa é de que cerca de 24,5 milhões de brasileiros recebam os depósitos, incluindo trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos.

Quem pode sacar o PIS/PASEP 2024?

A Caixa Econômica Federal é o banco responsável pelos pagamentos do PIS, destinado aos trabalhadores com carteira assinada.

Por outro lado, o Banco do Brasil é responsável pelo Pasep, voltado aos servidores públicos. Para ter direito ao benefício, é necessário:

Ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2022;

Estar cadastrado no programa PIS/Pasep ou no CNIS há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado para empregadores que contribuem para o PIS ou Pasep;

Ter recebido até 2 salários-mínimos médios de remuneração mensal no período trabalhado;

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou no eSocial do ano-base considerado para apuração (2022).

Valor do PIS/PASEP 2024

É importante esclarecer que o valor do PIS/PASEP não é pago integralmente, mas é proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2022. Abaixo estão os valores correspondentes:

1 mês trabalhado em 2022: R$ 118

2 meses trabalhados em 2022: R$ 235

3 meses trabalhados em 2022: R$ 353

4 meses trabalhados em 2022: R$ 471

5 meses trabalhados em 2022: R$ 588

6 meses trabalhados em 2022: R$ 706

7 meses trabalhados em 2022: R$ 824

8 meses trabalhados em 2022: R$ 941

9 meses trabalhados em 2022: R$ 1.059

10 meses trabalhados em 2022: R$ 1.177

11 meses trabalhados em 2022: R$ 1.294

12 meses trabalhados em 2022: R$ 1.412

Para descobrir o valor ao qual tem direito, o trabalhador pode acessar informações adicionais através de um clique aqui.

A partir do dia 15 de maio, os trabalhadores nascidos em maio e junho poderão realizar os saques.

