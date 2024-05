Revelado: confira os passos para idosos garantirem benefícios EXCLUSIVOS

Quem não gosta de descontos? Saiba que ao atingir os 60 anos de idade ou mais, você pode desfrutar de uma série de benefícios por meio da Carteira do Idoso.

Emitido pela Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), esse documento fundamental oferece acesso gratuito ou com desconto em viagens interestaduais.

Mas não só isso! Também existem outras vantagens destinadas a simplificar a vida dos idosos conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso, Lei 10.741/03. Confira a seguir.

Saiba como obter benefícios exclusivos para idosos através da Carteira do Idoso. Gratuidade em viagens e atendimento prioritário em serviços públicos. (Foto: divulgação).

Quem pode solicitar a Carteira do Idoso?

Além disso, ela proporciona atendimento prioritário em serviços e estabelecimentos públicos e privados.

Qualquer pessoa com mais de 60 anos, que não possua comprovação de renda ou que receba até 2 salários mínimos (R$2.824 em 2024), pode solicitar a Carteira do Idoso.

Com isso, pode-se dizer que não existe renda mínima para pedir o documento. É necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas do Governo Federal (CadÚnico) para solicitar o documento.

De acordo com o Gov.br: Caso a pessoa idosa não tenha sido inscrita no Cadastro Único, deverá entrar em contato com o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo do seu local de moradia para ser orientada e encaminhada para inscrição no Cadastro Único.

Saiba também: Novo GOLPE tem tirado dinheiro de idosos; saiba como se proteger

Passo a passo para solicitar a Carteira do Idoso

Acesse o site do Gov.br ( https://www.gov.br/ );

); Clique na opção “Iniciar” ou “Crie sua conta” ;

; Preencha os dados solicitados para criar uma conta, se ainda não tiver uma;

Após criar a conta, faça o login;

Procure pela opção “Emitir Carteira do Idoso” ou algo semelhante;

ou algo semelhante; Siga as instruções para preencher o formulário online com as informações necessárias, como nome, CPF, data de nascimento, etc.;

Envie os documentos solicitados, que podem incluir documentos de identificação com foto e comprovante de renda;

Verifique se todas as informações estão corretas e confirme o envio do pedido;

Aguarde a análise do seu pedido e a emissão da carteira. Ela estará disponível para download e impressão assim que for aprovada.

Vantagens para os idosos

A posse da Carteira do Idoso possui uma série de vantagens e benefícios para aqueles que a possuem. Algumas delas são:

Gratuidade ou desconto em passagens de ônibus : O principal benefício é o acesso à gratuidade ou desconto em passagens de transporte intermunicipal ou interestadual, tornando as viagens mais acessíveis e econômicas.

: O principal benefício é o acesso à gratuidade ou desconto em passagens de transporte intermunicipal ou interestadual, tornando as viagens mais acessíveis e econômicas. Facilidade de acesso em todos os estados : A carteira é válida em todo o território nacional, o que significa que os idosos podem usufruir desses benefícios em qualquer lugar do Brasil.

: A carteira é válida em todo o território nacional, o que significa que os idosos podem usufruir desses benefícios em qualquer lugar do Brasil. Obrigação de aceitação: Todas as empresas de transporte são obrigadas a aceitá-la como documento válido para concessão de descontos ou gratuidade nas passagens.

Saiba também: Benefício para idosos é liberado com valor de R$ 1.140/mês; confira quem recebe