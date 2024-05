CNH digital versus CNH física: entenda as diferenças essenciais!

Desde 2018, o Detran oferece a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tornando-se uma alternativa prática para muitos motoristas. Mas, afinal, quais são as verdadeiras diferenças entre a CNH digital e a CNH física? Ambas são válidas como documento oficial de condução, porém, possuem características distintas que podem influenciar na escolha de qual versão utilizar.

CNH digital versus CNH física

Na era digital, a Carteira Nacional de Habilitação também evoluiu, oferecendo aos motoristas brasileiros não apenas a tradicional CNH física, mas também uma versão completamente digital. Desde sua introdução pelo Detran em 2018, a CNH digital tem ganhado espaço como uma alternativa conveniente e segura, complementando a versão impressa.

Este comparativo detalhado entre a CNH digital e a CNH física visa esclarecer as principais diferenças e vantagens de cada formato, ajudando você a entender qual delas melhor se adequa às suas necessidades de condução e gestão de documentos no dia a dia.

Formato e acesso

CNH Física – É um documento impresso em papel, similar a um cartão de identificação. Deve ser portada pelo condutor sempre que estiver dirigindo.

CNH Digital – Versão eletrônica da CNH, armazenada em um dispositivo móvel como celular ou tablet. Para obtê-la, basta fazer o download do aplicativo oficial do Detran e acessar com o cadastro do Gov.br.

Validade e reconhecimento

Ambas as versões têm a mesma validade legal, ou seja, possuem a mesma data de expiração e devem ser renovadas conforme as regras do Detran. São aceitas em todo o país para apresentação em blitz, locadoras de veículos e outros lugares que exigem a CNH.

No entanto, a CNH física continua sendo o documento oficial exigido na maioria dos países estrangeiros, enquanto a CNH digital é aceita em apenas alguns países. É crucial verificar com antecedência as regras do local de destino.

Segurança

CNH Física – Possui itens de segurança como papel específico, hologramas e marcas d’água para dificultar a falsificação.

CNH Digital – Utiliza criptografia e assinatura digital para assegurar sua autenticidade, além de recursos de segurança no aplicativo, como bloqueio por senha e biometria.

Facilidade de uso e serviços adicionais

Enquanto a CNH física exige que o condutor a carregue sempre e é suscetível a perdas ou furtos (necessitando de um Boletim de Ocorrência e uma nova via em caso de incidentes), a CNH digital oferece maior comodidade, estando disponível no celular e reduzindo o risco de perda ou furto. Além disso, o aplicativo da CNH digital permite consultar o histórico de infrações, pontos na carteira, indicar o autor de uma infração, entre outros serviços.

Vantagens e desvantagens

CNH Física – Vantagens incluem maior segurança contra falsificação e a independência de dispositivos eletrônicos. A desvantagem principal é o risco de perda ou furto e a necessidade de comparecimento presencial no Detran para renovação ou solicitação de segunda via.

CNH Digital – Oferece praticidade, fácil acesso e a possibilidade de consultar informações e realizar serviços pelo app. No entanto, depende do uso do celular, que deve estar carregado e com acesso à internet.

Ambas as versões da CNH têm seus méritos, cabendo ao motorista escolher qual delas melhor atende às suas necessidades diárias de condução e gerenciamento de documentos.

