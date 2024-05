Brasileiros poderão sacar benefício neste sábado (18) e domingo (19)

Neste final de semana, os beneficiários do Bolsa Família terão uma oportunidade especial para sacar seus benefícios. A Caixa Econômica Federal abrirá agências para facilitar o acesso aos recursos.

Os beneficiários do Bolsa Família terão a oportunidade de sacar seus benefícios neste final de semana. A Caixa Econômica Federal abrirá 17 agências no Rio Grande do Sul nos dias 18 e 19 de maio, das 10h às 15h, para facilitar o acesso aos recursos.

Essa medida é uma resposta emergencial às enchentes que atingiram a região, permitindo que os moradores em situação de vulnerabilidade financeira retirem o pagamento sem a necessidade de documento de identificação tradicional.

Caixa abre agências neste sábado e domingo para saques do Bolsa Família. Confira os detalhes! (Foto divulgação)

Como realizar o saque do Bolsa Família

Os recursos do Bolsa Família são tradicionalmente liberados por meio da conta da poupança social do Caixa Tem. Para realizar o saque, os beneficiários podem utilizar o aplicativo ou comparecer a uma agência da Caixa.

Para os moradores do Rio Grande do Sul, será necessário apresentar um documento emitido pelas unidades do CRAS que comprove a situação de vulnerabilidade causada pelas enchentes. Além disso, o Governo Federal antecipou o pagamento para o estado, permitindo que os beneficiários acessem os recursos antes das datas oficiais do calendário.

Veja mais sobre: Presente de R$ 1.412 para aniversariantes de maio e junho; saque já está autorizado

Calendário oficial de pagamentos do Bolsa Família em maio

Para as demais regiões do país, o pagamento do Bolsa Família segue o calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS). Confira as datas de pagamento em maio:

NIS com final 1: pagamento em 17 de maio

pagamento em 17 de maio NIS com final 2: pagamento em 20 de maio

pagamento em 20 de maio NIS com final 3: pagamento em 21 de maio

pagamento em 21 de maio NIS com final 4: pagamento em 22 de maio

pagamento em 22 de maio NIS com final 5: pagamento em 23 de maio

pagamento em 23 de maio NIS com final 6: pagamento em 24 de maio

pagamento em 24 de maio NIS com final 7: pagamento em 27 de maio

pagamento em 27 de maio NIS com final 8: pagamento em 28 de maio

pagamento em 28 de maio NIS com final 9: pagamento em 29 de maio

pagamento em 29 de maio NIS com final 0: pagamento em 31 de maio

Facilidades para os beneficiários

Além do atendimento presencial nas agências, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para desbloquear a conta digital e realizar transações. Segundo a especialista Lila Cunha, é essencial seguir as instruções do aplicativo para garantir a segurança e a efetividade das operações. Para quem prefere o atendimento presencial, a abertura das agências no final de semana é uma excelente oportunidade para resolver pendências e garantir o acesso aos recursos de forma rápida e segura.

Com estas medidas, o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal visam garantir que todos os beneficiários do Bolsa Família, especialmente os mais afetados pelas enchentes, tenham acesso facilitado aos recursos, promovendo maior segurança e tranquilidade financeira para as famílias atendidas pelo programa.

Não deixe de conferir: SAIU a lista de convocados para NOVOS SAQUES do CadÚnico: R$ 10, R$ 100, R$ 1000 ou R$ 10 MIL?