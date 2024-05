Copa do Mundo no Brasil em 2027? Confira anúncio da FIFA!

Brasil sediará a Copa do Mundo Feminina de 2027, superando a candidatura europeia. A escolha promete impulsionar o futebol feminino no país e na América do Sul.

O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027, superando a candidatura conjunta de Bélgica, Holanda e Alemanha.

A decisão foi tomada pelo congresso da Fifa nesta sexta-feira (17), marcando um momento histórico, pois é a primeira vez que um país sul-americano sediará o torneio.

O Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A decisão histórica marca a primeira vez que um país sul-americano realizará o torneio. (Foto: divulgação).

Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027 será no Brasil

A candidatura brasileira recebeu o apoio de 119 associações membros do congresso da Fifa, comparado a 78 votos para a candidatura europeia.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, agradeceu a confiança depositada no Brasil e garantiu que o país fará a melhor Copa do Mundo Feminina da história.

“Essa é uma vitória do futebol feminino mundial”. Ednaldo Rodrigues.

A Fifa destacou que os 10 estádios do Brasil são específicos para grandes torneios, tendo já sediado a Copa do Mundo masculina de 2014.

A candidatura brasileira também contou com forte posição comercial e compromisso governamental, fatores que pesaram na decisão final.

Qual o impacto dessa decisão?

A decisão de sediar a Copa do Mundo Feminina em 2027 terá um grande impacto no futebol feminino brasileiro.

A realização do torneio promete impulsionar a cadeia produtiva do futebol feminino no Brasil e na América do Sul, proporcionando um salto significativo em termos de desenvolvimento.

Além disso, a visibilidade do torneio ajudará a inspirar milhões de mulheres a se envolverem no esporte, desde o nível amador até o profissional.

Por que a FIFA escolheu o Brasil?

Antes da votação, uma avaliação técnica da Fifa havia dado uma pontuação de quatro em cinco para a candidatura do Brasil, enquanto a proposta conjunta da Bélgica, Holanda e Alemanha recebeu 3,7.

A avaliação considerou critérios como viabilidade comercial, instalações e acomodações para as equipes, locais de transmissão, estádios e locais para festivais de torcedores.

Os EUA e o México, que inicialmente eram concorrentes, retiraram sua candidatura conjunta no mês passado para focar na edição de 2031. Com isso, a disputa ficou só entre Brasil e a proposta europeia.

A Fifa elogiou a natureza compacta e o apoio por trás da candidatura da Bélgica, Holanda e Alemanha, destacando a sólida viabilidade comercial, a boa infraestrutura e as curtas distâncias entre os locais de competição.

No entanto, os estádios europeus tinham capacidades menores, o que pode ter influenciado na decisão final.

Qual o próximo passo?

Gianni Infantino, presidente da Fifa, expressou seu entusiasmo pela escolha do Brasil e afirmou que o torneio será “a melhor Copa do Mundo de Futebol Feminino de todos os tempos”.

A expectativa é que a competição não só promova o esporte, mas também traga benefícios econômicos e sociais significativos para o país anfitrião e para toda a região sul-americana.

Com essa vitória, o Brasil se prepara para mostrar ao mundo sua paixão pelo futebol e sua capacidade de organizar um evento de grande porte, celebrando o crescimento e a importância do futebol feminino no cenário global.

O Brasil já começa a se preparar para sediar o evento, garantindo que todos os detalhes sejam cuidadosamente planejados para proporcionar uma experiência inesquecível para atletas, torcedores e todos os envolvidos na Copa do Mundo Feminina de 2027.

