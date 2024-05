ESTES brasileiros não vão mais emitir a CNH; confira novas regras

As novas regras da CNH modernizam o processo de habilitação, promovendo a mobilidade sustentável e aumentando a segurança no trânsito.

A emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sofreu modificações significativas com as novas regras estabelecidas pela Resolução N° 996 do Contran. Essas mudanças têm gerado discussões entre especialistas e cidadãos, refletindo as novas realidades da mobilidade urbana.

Entenda as mudanças na emissão da CNH com validade estendida e veja o passo a passo para renovar sua carteira de motorista.

Modernização do processo de habilitação

As alterações buscam modernizar e ajustar o sistema de habilitação às demandas atuais. Entre as mudanças, destaca-se a exclusão da exigência de habilitação para ciclomotores, como bicicletas elétricas e patinetes. Essa medida visa promover a mobilidade urbana e incentivar o uso de veículos sustentáveis.

No entanto, a emissão da CNH continua obrigatória para veículos motorizados maiores, como carros e motocicletas, devido aos riscos associados à sua condução. Essa distinção é crucial para equilibrar a facilidade de mobilidade com a segurança no trânsito.

Novos prazos de validade da CNH

O prazo de validade da CNH também foi alterado em abril de 2021 para se adequar às novas demandas. Anteriormente, a validade era de cinco anos para condutores com menos de 65 anos e três anos para os com mais de 65 anos. As novas regras são as seguintes:

Para pessoas com menos de 50 anos, a CNH agora tem validade de 10 anos .

. Para pessoas entre 50 e 70 anos, a validade é de 5 anos .

. Para aqueles com mais de 70 anos, a CNH é válida por 3 anos.

Penalidades para CNH vencida

É fundamental que os motoristas estejam cientes das consequências de dirigir com a CNH vencida e busquem renová-la dentro dos prazos. Conduzir com a CNH vencida é considerado uma infração gravíssima, resultando em uma multa de R$ 293,47 e adição de sete pontos na habilitação do condutor. Os motoristas podem dirigir com a CNH vencida por até 30 dias corridos após a data de vencimento. Após esse período de tolerância, é proibido dirigir até que a CNH seja regularizada.

Passo a Passo para renovação da CNH

O processo de renovação da CNH envolve algumas etapas importantes, mas é relativamente simples:

Acesse o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do seu estado; Faça login usando seu CPF ou CNPJ e senha; Confirme seus dados pessoais e siga as instruções para solicitar a renovação da CNH.

A renovação pode exigir exames médicos e, em alguns casos, exames toxicológicos. Em São Paulo, por exemplo, a avaliação médica deve ser agendada no site do Detran, e a taxa é paga diretamente ao médico responsável pelo exame.

As novas regras para a emissão e renovação da CNH refletem uma tentativa de modernizar e adaptar o sistema de habilitação às necessidades contemporâneas. Promover a mobilidade sustentável e garantir a segurança no trânsito são objetivos centrais dessas mudanças.

Se você é motorista, fique atento às novas regras e prazos para evitar penalidades. Acompanhe as atualizações no site do Detran do seu estado e certifique-se de que sua CNH esteja sempre válida. A modernização do processo de habilitação não apenas facilita a vida dos condutores, mas também contribui para um trânsito mais seguro e eficiente.

Com essas informações, você está preparado para entender e se adaptar às novas regras da CNH. Se ainda não fez sua renovação, siga o passo a passo e garanta que sua habilitação esteja em dia.

