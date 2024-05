Brasileiros tem até ESTA sexta-feira (31/05) para enviar documento importante

Para evitar multas e garantir a restituição dentro do cronograma, é essencial que os contribuintes enviem suas declarações do Imposto de Renda 2024 até o prazo final de 31 de maio.

O prazo final para a declaração do Imposto de Renda está se aproximando rapidamente. Os contribuintes têm até sexta-feira, 31 de maio, para enviar suas declarações à Receita Federal. Nesse mesmo dia, começam os pagamentos das restituições, com o depósito do primeiro lote.

Importância de enviar a declaração no prazo

Enviar a declaração do Imposto de Renda a tempo é crucial para evitar penalidades e garantir a restituição dentro do cronograma estabelecido. Este ano, o governo introduziu mudanças significativas visando simplificar o processo de prestação de contas. Um dos destaques é a ampliação da faixa de isenção para quem recebe até R$ 2.824 mensais, beneficiando cerca de dois milhões de brasileiros, totalizando 15,8 milhões de isentos, segundo o Ministério da Fazenda.

O prazo final para enviar a declaração do Imposto de Renda é 31 de maio. Atrasos resultam em multas, portanto, é essencial estar atento, mesmo que esteja isento do pagamento. A Receita Federal ainda não indicou a data de disponibilidade do programa para download, mas é importante preparar todos os documentos necessários com antecedência.

Documentos necessários para a Declaração do Imposto de Renda 2024

Para uma declaração completa e correta, os seguintes documentos são exigidos:

Informes de rendimentos ;

; Recibos de despesas médicas e com educação ;

; CPFs dos dependentes ;

; Informes de aplicações financeiras ;

; Recibos de aluguéis pagos ou recebidos ;

; Comprovantes de aquisições (compra de imóveis ou veículos);

(compra de imóveis ou veículos); Comprovantes de dívidas contraídas (dívidas superiores a R$ 5 mil);

(dívidas superiores a R$ 5 mil); Documentos que registrem a posição acionária em uma empresa, se houver.

Quem deve declarar o Imposto de Renda em 2024?

Estão obrigados a declarar o IR em 2024 os cidadãos que:

Receberam mais de R$ 28.559,70 em 2023 ;

; Tiveram rendimentos acima de R$ 40 mil em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte ;

; Movimentaram valores acima de R$ 40 mil na Bolsa de Valores ;

; Possuem bens, como imóveis, terrenos e veículos, de valores acima de R$ 300 mil ;

; Tiveram receita bruta anual acima de R$ 142.798,50 de atividade rural ;

; Estrangeiros que se mudaram para o Brasil em 2023 e permaneceram até 31 de dezembro.

Qualquer contribuinte pode enviar a declaração, mesmo que não seja obrigado, desde que não conste em outra declaração como dependente.

Direito à restituição do Imposto de Renda

A restituição do IRPF é a devolução do valor pago em excesso na declaração do tributo. Qualquer dúvida acerca do direito à devolução, saldo zerado ou necessidade de pagar o Imposto de Renda, deve ser esclarecida através do próprio programa de preenchimento e envio das declarações.

Os pagamentos das restituições são distribuídos em lotes. A data de recebimento está condicionada à categorização do contribuinte no grupo prioritário ou à data em que ele enviou a declaração. A restituição é corrigida com base na taxa Selic.

Calendário de restituição do Imposto de Renda 2024

Primeiro lote: 31 de maio;

31 de maio; Segundo lote: 28 de junho;

28 de junho; Terceiro lote: 31 de julho;

31 de julho; Quarto lote: 30 de agosto;

30 de agosto; Quinto lote: 30 de setembro.

Não deixe para a última hora. Reúna seus documentos e garanta que sua declaração do Imposto de Renda seja enviada dentro do prazo. Evite multas e assegure que você receba sua restituição conforme o calendário. Manter-se informado e organizado é essencial para um processo tranquilo e sem surpresas.

