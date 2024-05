Faça isso e suspenda de uma vez por todas as parcelas do seu Empréstimo Consignado

Suspender o pagamento de um empréstimo consignado pode ser uma necessidade em diversas situações. A seguir, você vai descobrir como deixar de pagar as parcelas de maneira segura e legal.

O empréstimo consignado é especialmente atrativo para aposentados, pensionistas e servidores públicos devido às suas taxas de juros mais baixas.

A margem de crédito consignável é calculada sobre o salário do tomador. Para beneficiários do INSS, essa margem pode ser de até 35% do salário, permitindo uma distribuição flexível entre diferentes instituições.

Apesar das vantagens, existem momentos em que a interrupção do pagamento das parcelas pode ser necessária.

Aprenda como suspender o pagamento do seu empréstimo consignado de forma segura e legal.

Quais são as maneiras para cancelar o pagamento de um consignado?

Antes de mais nada, é importante destacar que os servidores públicos também têm acesso ao crédito consignado, mas as margens variam conforme o empregador.

É crucial verificar a margem disponível no setor de recursos humanos da instituição onde trabalham. Compreender as regras específicas para cada caso é fundamental.

Dito isso, quando o empréstimo é contratado de boa fé, ou seja, solicitado diretamente pelo cidadão, as opções para suspensão são mais limitadas.

Uma das situações em que isso é possível é no caso de falecimento do titular. Nesse cenário, o banco deve cessar as cobranças, e a dívida pode ser coberta por um seguro contratado previamente.

Outra opção é a portabilidade do crédito, que permite ao consumidor transferir a dívida de um banco para outro com condições de pagamento mais favoráveis.

Esta operação pode resultar em parcelas menores e juros mais baixos. Além disso, o tomador pode optar por quitar o contrato antecipadamente, encerrando as cobranças.

Como cancelar empréstimos feitos por golpe?

Em casos de contratação de crédito consignado de má fé, geralmente associados a golpes, as medidas para cancelar os descontos são diferentes.

O primeiro passo é entrar em contato com o INSS através da Central de Atendimento, no número 135, ou pelo aplicativo Meu INSS.

Também é possível procurar o setor de recursos humanos do empregador e registrar um boletim de ocorrência contra a instituição financeira envolvida.

Em alguns casos, pode ser necessário ingressar com uma ação judicial para solicitar danos morais.

Dicas para fazer Empréstimo Consignado de forma segura

Para contratar crédito consignado de forma segura, procure um banco de confiança, preferencialmente aquele onde o salário é depositado. Ler todas as cláusulas do contrato com atenção é essencial.

Levar um acompanhante de confiança ao banco também pode ser útil, assim como solicitar que informações importantes sejam enviadas por e-mail.

Suspender o pagamento de um empréstimo consignado pode ser necessário em diferentes situações, como no caso de golpes ou quando há necessidade de renegociar as condições de pagamento.

Entender as opções disponíveis e seguir as orientações corretas pode garantir que esse processo ocorra de forma segura e legal.

