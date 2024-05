Ele está DE VOLTA? Governo planeja retorno do Auxílio Emergencial

Retorno do Auxílio Emergencial pode ser anunciado esta semana, trazendo alívio financeiro para milhões de brasileiros.

O Auxílio Emergencial, conhecido por sua ajuda financeira durante a pandemia do coronavírus, promete retornar com uma nova face. Saiba mais a seguir.

Saiba as últimas sobre o retorno do Auxílio Emergencial e os planos do governo para ajudar em calamidades. Entenda como se inscrever para receber os benefícios. (Foto: divulgação).

O Auxílio Emergencial vai voltar em 2024?

Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, anunciou que o governo federal está se mobilizando para reativar o programa em 2024.

Desta vez os recursos serão direcionados aos cidadãos afetados por calamidades, como as recentes enchentes no Rio Grande do Sul.

O foco se distanciará um pouco dos trabalhadores informais, buscando alcançar um público mais amplo em situações emergenciais.

Ministra do Planejamento, Simone Tebet, destacou que o novo formato do Auxílio Emergencial visará atender também indivíduos que não estão cadastrados no CadÚnico.

Embora ainda em fase de planejamento, o governo parece decidido a não impor limites de gastos com o programa para as regiões sinistradas.

Veja só: Bolsa Família: pagamento antecipado pelo Governo Federal

Bolsa Família fará novos pagamentos em maio. Quando eu vou receber?

Paralelamente ao possível retorno do Auxílio Emergencial, o governo confirmou que os pagamentos do Bolsa Família seguirão seu cronograma normal em maio.

O benefício será liberado nos últimos dez dias úteis do mês, com uma programação específica para cada final de NIS (Número de Identificação Social).

NIS terminados em 1: 17 de maio;

NIS terminados em 2: 20 de maio;

NIS terminados em 3: 21 de maio;

NIS terminados em 4: 22 de maio;

NIS terminados em 5: 23 de maio;

NIS terminados em 6: 24 de maio;

NIS terminados em 7: 27 de maio;

NIS terminados em 8: 28 de maio;

NIS terminados em 9: 29 de maio;

NIS terminados em 0: 31 de maio.

Como se inscrever para os benefícios como o Auxílio Emergencial?

Para aqueles que buscam apoio financeiro através do Bolsa Família, é essencial ter um cadastro atualizado no CadÚnico. A renda per capita não deve ultrapassar R$ 218.

As inscrições para o Cadúnico podem ser realizadas nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) da localidade.

Em casos como os do Rio Grande do Sul, onde mais de 300 cidades estão em estado de calamidade, o benefício será liberado antecipadamente, sem a necessidade de seguir o calendário regular.

Governo do Rio Grande do Sul contrata empresa para auditar Pix de doações recebidas

Enfim, a expectativa é que, com essas medidas, os cidadãos mais vulneráveis possam encontrar um alívio significativo nas suas condições de vida atualmente comprometidas por desastres naturais ou a situação econômica adversa.

O governo demonstra, assim, uma continuidade no compromisso de apoiar sua população em momentos críticos, ajustando seus programas sociais conforme a necessidade emergente.

Veja só: Novo auxílio de R$ 706 do governo para inclusão no mercado de trabalho