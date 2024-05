Receba R$ 1,4 MIL antecipado; consulte e saiba como sacar

O governo federal, em conjunto com o Ministério do Trabalho, decidiu antecipar o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP. Originalmente previsto para agosto, agora o saque de R$ 1,4 mil estará disponível já em maio, beneficiando mais de 705,2 mil trabalhadores.

Esta medida vem como uma resposta rápida para impulsionar a economia e ajudar os cidadãos a enfrentarem melhor suas necessidades financeiras atuais.

Procedimento para Acesso ao Abono Antecipado

Para ter acesso ao abono salarial antecipado do PIS/PASEP, os trabalhadores devem atender a critérios específicos. Primeiramente, é necessário ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022, recebendo até dois salários mínimos mensais.

O calendário de pagamentos foi unificado, beneficiando tanto funcionários públicos quanto privados, com os saques baseados no mês de nascimento do trabalhador.

Detalhes do Pagamento e Calendário Unificado

Este ano, o pagamento será realizado em um esquema especial devido às condições excepcionais impostas por calamidades públicas em várias cidades. Todos os moradores do Rio Grande do Sul, estado duramente atingido por alagamentos, poderão sacar o abono no dia 15 de maio, independentemente do mês de nascimento.

Para os demais estados, o pagamento do dia 15 será para os nascidos em maio e junho, com o calendário se estendendo até agosto. O valor do abono varia conforme o número de meses trabalhados no ano-base, podendo ir de R$ 116 a R$ 1.412. Confira:

Moradores do Rio Grande do Sul:

15 de maio: Todos os beneficiários, independentemente do mês de nascimento.

Restante do país:

15 de maio: Beneficiários nascidos em maio e junho.

Beneficiários nascidos em maio e junho. Junho: Beneficiários nascidos em julho e agosto.

Beneficiários nascidos em julho e agosto. Julho: Beneficiários nascidos em setembro e outubro.

Beneficiários nascidos em setembro e outubro. Agosto: Beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

Beneficiários nascidos em novembro e dezembro. Setembro: Beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro.

Beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro. Outubro: Beneficiários nascidos em março e abril, encerrando o calendário de pagamentos.

Este calendário unificado permite um acesso mais rápido ao abono para todos os trabalhadores elegíveis, especialmente aqueles afetados por situações de calamidade pública.

Esta antecipação é uma das estratégias do governo para mitigar os impactos econômicos causados por desastres naturais, proporcionando um alívio financeiro imediato às populações mais afetadas e estimulando a retomada econômica local. Com estas informações, os trabalhadores podem se preparar para aproveitar esta oportunidade e planejar melhor suas finanças em tempos incertos.

