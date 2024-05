Pé-de-Meia é ampliado! Jovens estudantes podem receber até R$9.200; verifique seu direito

O programa Pé-de-Meia, instituído pela Lei n.º 14.818/2024, surge como uma iniciativa significativa do governo para estimular a educação entre os jovens do ensino médio público.

Seu principal objetivo é democratizar o acesso à educação e reduzir a desigualdade no Brasil. Saiba mais a seguir.

Como funciona o programa Pé-de-Meia? Quem pode se beneficiar?

O Pé-de-Meia é destinado a estudantes com idades entre 14 e 24 anos, regularmente matriculados e com frequência mínima de 80% nas aulas.

Além disso, devem estar cadastrados no CadÚnico e serem beneficiários do Bolsa Família até janeiro de 2024, além de possuir CPF regularizado.

Tabela de incentivos oferecidos pelo programa

O que é necessário para participar do programa?

Para verificar a participação no programa, os estudantes ou responsáveis devem acessar o aplicativo Jornada do Estudante, utilizando a conta gov.br.

Caso ocorram problemas com o CPF, é essencial verificar os critérios requeridos ou a necessidade de atualização cadastral na escola.

Processo de pagamento pelo Pé-de-Meia

Pagamentos realizados pela Caixa Econômica Federal

Benefícios creditados em uma conta digital automática

Necessária autorização do responsável legal para movimentação da conta de menores de idade

Calendário de pagamentos incentivo matricula mensal

Calendário de pagamentos Pé-de-Meia.

Ampliação do programa Pé-de-Meia

Recentemente, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a ampliação do público-alvo do programa.

Agora, todos os jovens de famílias inscritas no CadÚnico e matriculados no ensino médio público estão elegíveis.

Isso elevou o total de beneficiários para cerca de 3,7 milhões de jovens, com as alterações previstas para vigorar no segundo semestre deste ano.

Confirmação da elegibilidade no Pé-de-Meia

Se você é estudante ou conhece alguém que possa ser beneficiado, é importante verificar a elegibilidade e entender todos os procedimentos necessários.

O acesso ao ensino de qualidade é um direito de todos, e iniciativas como o Pé-de-Meia são essenciais para garantir que este direito seja exercido plenamente.

O Pé-de-Meia faz parte de um esforço contínuo para garantir que todos os jovens tenham as mesmas oportunidades de realizar seus sonhos e construir um futuro promissor.

A ampliação do programa demonstra o compromisso do governo em investir na educação e no desenvolvimento da juventude brasileira.

