Eleve seu Serasa Score: confira hábitos financeiros que fazem toda a diferença

Uma pesquisa revelada durante a 6ª edição do evento Serasa Comportamento apontou a importância dos hábitos financeiros na pontuação do Serasa Score.

Entrevistando 3.025 pessoas divididas em categorias de score, o estudo destacou a relação entre a análise financeira regular e uma pontuação “Excelente”.

Aprenda como hábitos financeiros influenciam seu Serasa Score. Descubra estratégias para melhorar sua pontuação e garantir estabilidade econômica. (Foto: divulgação).

A importância do controle financeiro na pontuação do Serasa Score

90% dos consumidores com pontuação “Excelente” (701 a 1000 pontos) monitoram rigorosamente suas finanças, considerando sua renda mensal e respeitando os limites de seus orçamentos.

Em contraste, apenas 68% dos que possuem pontuação “Baixa” (300 pontos ou menos) mantêm essa prática regular.

Confira só: Aviso GERAL da Serasa para quem tem dívidas há mais de 5 anos

Gestão financeira e inadimplência

Os dados também mostram uma clara correlação entre gestão financeira e inadimplência.

Entre os consumidores com score “Baixo” ou “Regular”, pelo menos 90% já enfrentaram dívidas, enquanto no grupo com score “Excelente”, a taxa de endividamento é significativamente menor, em torno de 66%.

Diferentes abordagens na gestão financeira

Enquanto 47% dos consumidores com score “Baixo” e “Regular” preferem anotar em papel, aqueles com pontuação “Excelente” utilizam mais ferramentas online, como acompanhamento de extratos (47%), verificação de faturas de cartão (46%) e organização com planilhas digitais (43%).

Desafios financeiros e sua influência no score do Serasa

No último ano, relatar contratempos financeiros foi mais comum entre os de score mais baixo. 80% dos participantes com pontuação “Baixa” tiveram despesas inesperadas, enquanto 55% enfrentaram desemprego.

Em contrapartida, entre os de score “Excelente”, 57% lidaram com gastos não planejados, mas 89% conseguiram pagar todas as contas em dia, com apenas 16% experienciando o desemprego.

O Serasa Score como ferramenta de autoavaliação financeira

70% dos entrevistados reconhecem o Serasa Score como um indicador vital para medir sua saúde financeira e consultam sua pontuação regularmente.

Esse comportamento destaca a importância dessa métrica como um termômetro das finanças pessoais, refletindo diretamente nos hábitos de consumo e gestão financeira.

Educação financeira e consumo consciente

A educação financeira desempenha um papel crucial nos escores positivos do Serasa. A implementação de práticas diárias para o controle financeiro não apenas eleva a pontuação no Serasa, mas também fortifica o comportamento responsável frente às finanças, essencial para um futuro econômico estável e promissor.

Confira só: Sua chance! Serasa libera programa de perdão de dívidas para ajudar brasileiros; confira