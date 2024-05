Governo determina empréstimo MAIS BARATO para brasileiros, confira

Em uma medida que promete aliviar o bolso dos aposentados e pensionistas, o Governo Federal, através do Conselho Nacional da Previdência Social, aprovou uma redução significativa nas taxas de juros para empréstimos consignados.

A partir de agora, o novo teto para os juros dessas operações é de apenas 1,68% ao mês, uma mudança que já entrou em vigor e promete facilitar o acesso a créditos mais acessíveis para milhões de brasileiros.

Saiba mais sobre a decisão do governo de baixar os juros dos empréstimos consignados para 1,68% ao mês, ajudando os beneficiários do INSS a acessar crédito mais barato. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Entenda os empréstimos consignados

Os empréstimos consignados são uma modalidade de crédito pessoal onde o pagamento das parcelas é diretamente descontado da folha de pagamento ou do benefício previdenciário do contratante.

Este tipo de empréstimo é particularmente popular entre funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS, pois oferece taxas de juros geralmente mais baixas em comparação com outras formas de crédito pessoal. A garantia de recebimento do pagamento por parte das instituições financeiras, devido ao desconto direto na fonte de renda do tomador, permite esse diferencial nas taxas oferecidas.

Além das vantagens relacionadas às taxas de juros reduzidas, os empréstimos consignados também proporcionam maior facilidade e acessibilidade na aprovação do crédito. Por serem considerados de menor risco para os bancos e instituições financeiras, muitas vezes não é necessário um extenso processo de verificação de crédito, tornando-o uma opção atrativa para quem precisa de recursos rápidos.

No entanto, é crucial que os tomadores deste tipo de empréstimo planejem seus orçamentos cuidadosamente, visto que as parcelas serão automaticamente deduzidas de seus rendimentos mensais, impactando diretamente a renda disponível.

Veja empréstimo MAIS BARATO para brasileiros

A nova taxa de juros para empréstimos consignados destinados aos beneficiários do INSS é um reflexo direto das recentes baixas na taxa Selic, que atualmente está em 10,75% ao ano.

Este ajuste nos juros é o sétimo corte implementado desde o início do governo Lula, seguindo uma política de diminuição gradual dos custos de empréstimos para a população. Além disso, para as transações realizadas por meio de cartão de crédito consignado, a taxa foi fixada em 2,49% ao mês.

Esta iniciativa vem em um momento crucial, onde, segundo dados do Ministério da Previdência Social, a taxa média praticada pelos bancos em março deste ano já havia recuado para 22,4% ao ano, equivalente a 1,70% ao mês.

Isso representa o menor nível de juros desde novembro de 2021, evidenciando uma tendência de facilitação de acesso ao crédito para aposentados e pensionistas, que frequentemente dependem desses empréstimos para complementar sua renda.

Reações e Implicações do Mercado

Apesar da resistência de algumas instituições financeiras, que argumentam um descompasso entre os juros do consignado e a realidade do mercado, o governo mantém a decisão de alinhar as taxas à redução da Selic. Isso foi reforçado pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, que destacou o acompanhamento constante das taxas de juros para propor novas reduções conforme o cenário econômico evolui.

A medida, que precisa ser aprovada pelo CNPS, também introduziu o uso da taxa do Depósito Interbancário (DI) de dois anos como referência para o crédito consignado, integrando ainda mais os empréstimos a dinâmica do mercado financeiro.

Esta série de ajustes nos juros dos empréstimos consignados reflete um esforço contínuo do governo para oferecer condições mais justas e acessíveis de financiamento para os brasileiros, especialmente aqueles que são mais vulneráveis financeiramente.

