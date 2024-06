Atualização do Bolsa Família pode liberar R$ 750+ por mês e anima beneficiários do programa

Beneficiários do Bolsa Família devem se preparar para novas atualizações em breve. Saiba mais sobre o calendário de pagamentos e os valores adicionais disponíveis.

Todos os meses, no dia 10, os beneficiários do programa Bolsa Família iniciam um novo ciclo de expectativas.

É o momento de acompanhar as atualizações dos aplicativos para confirmar as datas e os valores das próximas rodadas de pagamento.

Em junho, essa expectativa é ainda maior, devido aos adicionais e ao retorno dos depósitos do Auxílio Gás.

Atualizações do Bolsa Família trarão novidades importantes em junho. Confira as datas dos repasses e informações sobre os benefícios extras deste mês. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Calendário do Bolsa Família de junho

O cronograma oficial para os repasses do Bolsa Família em junho já foi divulgado. Notícia da Manhã.

Os pagamentos estão programados para ocorrer entre os dias 17 e 28 de junho, seguindo a ordem do dígito final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. A responsabilidade pelos repasses é da Caixa Econômica Federal. Veja as datas:

NIS de final 1 – 17 de junho

NIS de final 2 – 18 de junho

NIS de final 3 – 19 de junho

NIS de final 4 – 20 de junho

NIS de final 5 – 21 de junho

NIS de final 6 – 24 de junho

NIS de final 7 – 25 de junho

NIS de final 8 – 26 de junho

NIS de final 9 – 27 de junho

NIS de final 0 – 28 de junho

Quando termina o processamento dos novos pagamentos?

Até o final desta semana, ocorrerá o fechamento da folha de pagamento do Bolsa Família.

Esse processo é fundamental para a liberação dos valores, pois é nesse período que as informações de todos os beneficiários são atualizadas.

A partir do dia 14 de junho, essas atualizações já devem estar visíveis nos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, permitindo que os beneficiários consultem seus saldos e valores a receber.

No entanto, atrasos podem ocorrer devido a atualizações pendentes ou novos beneficiários. Portanto, é aconselhável realizar consultas regulares para evitar surpresas e garantir que todas as informações estejam corretas e atualizadas.

Junho terá antecipação do Bolsa Família?

Beneficiários residentes em áreas que decretaram estado de emergência, como algumas cidades do Rio Grande do Sul, receberão os depósitos do Bolsa Família de forma antecipada, no primeiro dia do calendário.

Essa medida visa garantir que as famílias afetadas por situações emergenciais tenham acesso rápido aos recursos necessários para enfrentar as dificuldades.

Valores do Bolsa Família junho

O Bolsa Família mantém o valor mínimo garantido para as famílias enquadradas no programa social. Dependendo da composição familiar, alguns adicionais podem incrementar o saldo final:

Valor extra de R$ 150 por criança de até seis anos de idade

Adicional de R$ 50 por integrante entre 7 e 18 anos incompletos e mulheres gestantes cadastradas na família

Complemento de R$ 50 para famílias com bebês de até 6 meses de idade

Além disso, em junho, haverá uma nova rodada do Auxílio Gás, que repassa cerca de R$ 100 para ajudar as famílias em vulnerabilidade social na compra do gás de cozinha.

Ademais, é essencial que os beneficiários do Bolsa Família mantenham a regularidade nas consultas aos aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família.

Isso garante que as informações estejam sempre atualizadas e corretas, evitando imprevistos na liberação dos pagamentos.

As atualizações são realizadas de forma contínua, e eventuais atrasos podem ser monitorados pelos beneficiários.

Retorno do Auxílio Gás em junho

O retorno do Auxílio Gás em junho é um ponto crucial para muitas famílias. Esse benefício adicional de cerca de R$ 100 visa auxiliar na compra do gás de cozinha, um item essencial para a sobrevivência diária das famílias em situação de vulnerabilidade.

A inclusão desse valor no Bolsa Família é uma medida que reforça o compromisso do programa em oferecer suporte contínuo e adequado às necessidades básicas dos beneficiários.

Ao seguir essas informações e realizar consultas regulares, os beneficiários podem garantir que estarão sempre atualizados sobre os valores e datas dos próximos repasses, assegurando a continuidade do apoio financeiro que o programa Bolsa Família oferece.

