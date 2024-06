INSS pagará R$ 706 a mais por cidadão? É DISSO que você precisa saber para aumentar

Atualização no BPC pode aumentar benefício em até R$ 706. Conheça os critérios e veja como solicitar o Auxílio-inclusão pelo INSS.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) passou por uma atualização significativa que pode resultar em um aumento no valor recebido pelos beneficiários. As pessoas que recebem o BPC agora têm a possibilidade de ver um aumento em seus pagamentos, chegando a até 2,5 salários mínimos.

No entanto, há uma limitação imposta pelo governo federal, onde o pagamento adicional pode alcançar até R$ 706.

Em 2021, foi introduzido o Auxílio-inclusão, um benefício destinado a quem já recebe o BPC. Este auxílio é voltado para pessoas com deficiência e oferece um pagamento de R$ 706 pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Contudo, para receber o Auxílio-inclusão, os beneficiários perdem o direito ao BPC.

Quem tem direito ao Auxílio-inclusão pelo BPC?

O Auxílio-inclusão foi desenvolvido para substituir o BPC, incentivando os cidadãos a procurarem emprego e se desvincularem do INSS gradualmente.

Não é possível receber ambos os benefícios simultaneamente. O Auxílio-inclusão paga R$ 706, o que corresponde a meio salário mínimo, para que os beneficiários não se sintam desamparados.

Para ter direito ao Auxílio-inclusão, é necessário atender aos seguintes critérios:

Atender a todos os critérios do BPC (renda, deficiência, idade e inscrição no Cadastro Único);

(renda, deficiência, idade e inscrição no Cadastro Único); Conseguir um emprego com carteira assinada ;

; Receber pelo emprego no máximo dois salários mínimos por mês.

A soma da remuneração do trabalho e do auxílio pode chegar a até 2,5 salários mínimos.

Como pedir o Auxílio-inclusão do INSS?

Assim que o beneficiário conseguir um novo emprego, ele deve iniciar o processo de solicitação do Auxílio-inclusão junto ao INSS.

O Instituto analisará todos os documentos apresentados e decidirá pela aprovação ou não do pagamento. O procedimento para solicitar o Auxílio-inclusão é o seguinte:

Acesse o App Meu INSS e faça login ;

; No campo “Do que você precisa?”, digite “Auxílio-inclusão”;

Confira se atende aos critérios necessários ;

; Anexe os documentos solicitados;

Conclua o seu pedido.

Estas etapas são essenciais para garantir que o pedido seja analisado corretamente pelo INSS e que o benefício seja concedido de forma adequada.

Com estas mudanças, o governo busca incentivar a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, oferecendo um suporte financeiro durante a transição. O Auxílio-inclusão representa um passo importante para promover a autonomia dos beneficiários do BPC, permitindo que eles possam buscar oportunidades de emprego sem perder completamente o apoio financeiro que necessitam.

O novo auxílio proporciona um suporte financeiro essencial para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, ajudando a reduzir a dependência exclusiva do BPC. Este benefício não só oferece um incentivo financeiro, mas também encoraja a participação ativa dos beneficiários na força de trabalho, promovendo assim uma maior inclusão social e econômica.

