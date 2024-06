Receba até R$ 6.220 através da Caixa; veja regras e condições para saque

Saque de R$ 6.220 autorizado pelo FGTS para trabalhadores em áreas de calamidade. Veja como solicitar o benefício através do aplicativo da Caixa Econômica Federal.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é um dos principais direitos dos trabalhadores com carteira assinada. Recentemente, foi autorizada a liberação de até R$ 6.220 para trabalhadores em áreas afetadas por calamidades, como enchentes e fortes chuvas.

Desde o final de abril, o Rio Grande do Sul enfrenta graves enchentes e fortes chuvas. Para apoiar os moradores das áreas afetadas, o Governo Federal incluiu 38 novas cidades na lista de municípios elegíveis para o saque-calamidade, somando um total de 397 municípios.

Este benefício visa proporcionar um alívio financeiro imediato às famílias atingidas por desastres naturais. Mais detalhes estão disponíveis nas linhas abaixo. Siga a leitura com o Notícia da Manhã e mantenha-se informado sobre o assunto.

Brasileiros podem sacar R$ 6.220 do FGTS. Aprenda o passo a passo para realizar o saque. (Foto: divulgação).

O que é preciso para realizar o saque-calamidade?

O saque-calamidade é uma modalidade específica do FGTS, disponível apenas para trabalhadores com carteira assinada que residam em áreas oficialmente reconhecidas como em estado de calamidade.

Para acessar esse benefício, o trabalhador deve possuir saldo em sua conta do FGTS e não ter efetuado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Os moradores do Rio Grande do Sul são os principais beneficiados no momento, devido à tragédia climática que atingiu o estado, causando enchentes e alagamentos desde o final de abril.

O saque-calamidade pode ser aplicado a diversas situações, além das ocorridas no Rio Grande do Sul.

Aproveite para conferir: Notícia URGENTE! Governo deu início ao NOVO BENEFÍCIO maior que R$ 4.100; como se inscrever

Como realizar o saque-calamidade?

Saque-calamidade do FGTS. (Foto: divulgação).

Para sacar o valor do FGTS, o trabalhador deve seguir alguns passos simples através do aplicativo FGTS, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. Veja como proceder:

Acesse o aplicativo FGTS: baixe e instale o aplicativo no seu smartphone, caso ainda não o tenha. Login: utilize suas credenciais cadastradas na Caixa Econômica Federal para fazer o login no aplicativo. Selecione “Meus saques”: na tela inicial, escolha a opção “Meus saques” para visualizar as modalidades de saque disponíveis. Escolha a modalidade de saque: é essencial ler e entender cada modalidade para selecionar a que melhor se aplica ao seu caso. Preencha as informações solicitadas: siga as instruções exibidas na tela, preenchendo todos os dados requeridos. Confirme os dados bancários: verifique se as informações bancárias estão corretas para receber a transferência. Confirme a operação: finalize o processo confirmando a operação.

O valor solicitado será depositado na conta bancária do trabalhador em alguns dias úteis, proporcionando um auxílio financeiro essencial em momentos de necessidade extrema.

Atenção aos detalhes

É importante destacar que, em cidades com menos de 50 mil habitantes, não é necessário apresentar comprovante de residência para realizar o resgate.

Essa medida visa facilitar o acesso ao benefício e agilizar o processo de liberação dos recursos, considerando a urgência da situação enfrentada pelos moradores dessas localidades.

Além disso, é fundamental que os trabalhadores estejam atentos às condições específicas para a realização do saque, garantindo que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Caixa Econômica Federal.

O saque-calamidade é uma ferramenta valiosa para proporcionar alívio financeiro em momentos críticos, e a sua correta utilização pode fazer a diferença para muitas famílias afetadas por desastres naturais.

O FGTS continua sendo um importante instrumento de proteção social, oferecendo suporte financeiro em diversas situações, incluindo desastres naturais. Trabalhadores devem se manter informados sobre seus direitos e as possibilidades de acesso a esses recursos, especialmente em tempos de crise. Notícia da Manhã.

Consulte e saque

O saque de R$ 6.220 pelo FGTS para trabalhadores em áreas de calamidade é uma medida essencial para proporcionar alívio imediato a quem mais precisa.

O processo é simplificado e acessível através do aplicativo FGTS, e é fundamental que os trabalhadores estejam cientes das condições e etapas necessárias para realizar o saque.

Em momentos de dificuldade, o acesso rápido a esses recursos pode ajudar a amenizar os impactos financeiros causados por desastres naturais, oferecendo um suporte crucial para a recuperação das famílias afetadas.

Através de medidas como esta, o Governo Federal e a Caixa Econômica Federal demonstram seu compromisso com a proteção e o bem-estar dos trabalhadores brasileiros.

Aproveite para conferir: NIS 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1 prejudicados por alterações no Bolsa Família junho? Confira