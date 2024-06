Notícia URGENTE! Governo deu início ao NOVO BENEFÍCIO maior que R$ 4.100; como se inscrever

Saiba como se inscrever para o Auxílio Reconstrução. A CAIXA realiza os depósitos automaticamente sem necessidade de abrir nova conta.

A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do Auxílio Reconstrução, um novo benefício do governo federal destinado às famílias desalojadas ou desabrigadas no Rio Grande do Sul.

A distribuição começou nesta quinta-feira (30), com uma parcela única de R$ 5.100. Mais de 34 mil famílias gaúchas serão beneficiadas com essa ajuda financeira.

O processo de atualização e confirmação dos cadastros está sendo realizado em lotes, permitindo que os próximos créditos sejam efetuados duas vezes por semana. Esse sistema visa garantir que todas as famílias elegíveis recebam o auxílio de forma eficiente e organizada.

Entenda como funciona o novo Auxílio Reconstrução do governo federal. Benefício de R$ 5.100 será pago pela CAIXA para famílias necessitadas. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como receber o novo auxílio?

As famílias não precisam se preocupar em abrir novas contas para receber o Auxílio Reconstrução. A CAIXA verifica se o responsável familiar já possui uma conta corrente ou poupança no banco e, se sim, o crédito é efetuado automaticamente.

Não é necessário comparecer a uma agência física para receber o benefício.

Caso o beneficiário não tenha uma conta na CAIXA, o banco se encarrega de abrir uma Poupança CAIXA Tem, que poderá ser movimentada pelo aplicativo CAIXA Tem. Essa medida facilita o acesso ao auxílio, garantindo que todas as famílias possam utilizá-lo sem dificuldades.

Que tal conferir? Nova LEI em vigor SUSPENDE contas dos usuários do CadÚnico; quem perde

Como ocorre o pagamento? Onde fazer o cadastro?

As prefeituras são responsáveis por cadastrar as famílias desabrigadas ou desalojadas e enviar esses cadastros para o sistema do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Após isso, o responsável familiar deve acessar o site do Auxílio Reconstrução, realizar o login com a senha do portal Gov.Br e confirmar o cadastro.

Os dados são então cruzados pela Dataprev, que encaminha a folha de pagamentos de forma escalonada para a CAIXA. À medida que as famílias são cadastradas e confirmadas, a CAIXA efetua o crédito em até dois dias úteis após o recebimento da folha.

Esse processo garante que o auxílio chegue de maneira rápida e segura às famílias necessitadas. Notícia da Manhã.

Como movimentar o benefício?

A movimentação do benefício pode ser feita utilizando o cartão da conta ou de forma digital pelo Internet Banking da CAIXA.

Para aqueles que possuem o aplicativo CAIXA Tem, é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code. Essa flexibilidade no uso do benefício facilita a vida das famílias beneficiadas.

Além disso, o Auxílio Reconstrução pode ser utilizado para transferências via Pix e para o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, diretamente pelo aplicativo ou nas casas lotéricas.

Essa versatilidade no uso do benefício permite que as famílias possam gerenciar suas necessidades financeiras de maneira eficiente.

Para quem precisar de dinheiro em espécie, o aplicativo CAIXA Tem oferece a opção de saques nas unidades lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui e terminais de autoatendimento, através da geração de um token diretamente no aplicativo.

Essa funcionalidade garante que os beneficiários tenham acesso fácil e rápido ao dinheiro do auxílio, atendendo a todas as suas necessidades imediatas. Notícia da Manhã.

O Auxílio Reconstrução é uma medida importante do governo federal para apoiar as famílias afetadas pelas recentes calamidades no Rio Grande do Sul. Com a CAIXA facilitando o acesso e a utilização do benefício, espera-se que essas famílias possam reconstruir suas vidas com mais segurança e dignidade.

Que tal conferir? Tem conta Caixa? PIX de R$ 9,2 MIL pode cair de SUPRESA; confira o saldo